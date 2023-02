Au crescut pedepsele pentru trafic de droguri. Sunt consumatori și la 10 ani

Totuși, parlamentarii vor să dezbată un proiect care să înăsprească pedepsele și pentru consumatori. Între timp, în țara noastră, vârsta de consum a scăzut semnificativ. În centrele de reabilitare sunt copii chiar și de 10 ani care se luptă cu dependența de substanțe interzise.

Cultivarea, producerea, fabricarea și punerea în vânzare de droguri de risc - cum ar fi canabisul sau ecstasy - sunt doar câteva din infracțiunile care vor fi pedepsite mai aspru.

Ioan Cupșa - membru al Camerei Deputaților din Parlamentul României: „În legătură cu traficul, producerea drogurilor de risc - limitele pedepselor erau de la 2 la 7 ani, și ca urmare a inițiativei, se va ajunge la o pedeapsă între 3-10 ani. Consumul de droguri de risc și mare risc în România nu este pedepsit. Deci consumatorii nu pot fi arestați.”

În cazul drogurilor de mare risc, cum este de exemplu cocaina, pedepsele vor fi şi mai mari. Pot să ajungă până la 15 ani de închisoare.

Înainte de a fi adoptat de Camera Deputaţilor, proiectul de lege avea în componență și un articol care făcea referire la consumul propriu, iar persoanele prinse riscau închisoare între 3 luni și 2 ani, cu sau fără amendă - însă după reexaminare, articolul au fost eliminat.

În acest moment, legea face referire doar la deţinere. Pedepsele pot ajunge până la 3 ani, sau se rezumă la amendă, în funcţie de cantitate.

Aceste modificări vin în contextul în care consumul este în creştere la noi. Un raport al Agenției Naționale Antidrog arată că vârsta celor care încep să ia substanțe interzise de mare risc a coborât.

Cătălin Baciu este fondatorul unui centru de reabilitare din Capitală și spune că situația este tot mai îngrijorătoare.

Cătălin Baciu - fondator centru de reabilitare: „În fiecare școală generală observăm tineri care fumează canabis, vape-ul este la ordinea zilei, începând de la clasa a5-a. Cred că nu există liceu în care să nu ai tineri, îndrăznesc să spun asta, fără să întâlnești tineri care consumă. Noi în centre am avut copii de 10 ani care au venit aici după ce au consumat droguri tari, injectabile.”

Ce spun foștii dependenți

Georgiana s-a luptat ani de zile cu dependenţa, însă acum îi ajută pe cei care trec prin ce a trecut ea.

Georgiana Drăgan - fost consumator: „Eu am început să consum droguri la 17 ani, ajunsesem să consum droguri tari, furam, minţeam, eram o manipulatoare. Cu siguranță m-aș gândi la a da consumatorilor, dependenților, posibilitatea de a merge într-un program terapeutic.”

Și Andrei are curajul să vorbească despre cum i s-a năruit viața din cauza stupefiantelor.

Andrei: „La început pare interesant, dar rezultatul final este dezastruos. Eu sunt un caz fericit că am reușit să scap de droguri, însă statistica este împotriva consumatorului. Este foarte greu, mie mi-a trebuit un an și ceva ca să iau viața de la zero. Am 11 prieteni care nu pot spune nimic, pentru că acum sunt la trei metri sub pământ, din cauza consumului de droguri.”

Și Lucian a început să ia droguri de la 14 ani. A provocat un accident rutier în urma căruia a murit un om. Abia atunci şi-a dat seama că trebuie să facă ceva.

Lucian: „Căutam vinovați peste tot. Eram o victimă în mintea mea, pentru că atât de prins eram în treaba asta, toate pentru că mi-au lipsit informații concrete despre ce înseamnă consumul.”

De curând, a fost modificată legislația, astfel încât șoferii care provoacă un accident rutier mortal și sunt băuți sau drogați fac închisoare cu executare. În Franța, se ia în considerare retragerea permiselor celor prinși drogați la volan.

