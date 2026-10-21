Corespondent Pro TV: „Elevul de 13 ani este monitorizat cu ajutorul brățării electronice, astfel încât autoritățile să știe în permanență unde se află, chiar dacă acum el este internat la Clinica de Psihiatrie Pediatrică din Cluj, sub supravegherea medicilor. Aceștia îl evaluează timp de câteva zile pentru a stabili dacă minorul înțelege consecințele pe care gestul său le are. Polițiștii au emis ordine de protecție provizorii pentru profesoara rănită, dar și pentru 6 elevi despre care anchetatorii cred că ar fi putut fi vizați de atacator. Procurorii verifică dacă mesajele și postările apărute în mediul online au fost scrise chiar de atacator înainte de incidentul din școală. În ele era detaliat un plan inspirat dintr-un alt atac petrecut la o școală din Rusia. Băiatul a nominalizat patru elevi pe care voia să-i rănească. Procurorii spun că elevul de 13 ani a acționat premeditat și avea tendințe de radicalizare, după ce în baia în care acesta s-a echipat înainte de atac, anchetatorii au găsit mesaje de ură scrise, pe pereți, dar și însemne extremiste, legionare, de extremă dreaptă. Între timp, astăzi la școală, unde a avut loc atacul, cursurile au fost reluate la clasă. Părinții care și-au adus copiii în această dimineață la ore spun că le este în continuare frică, iar mulți copii încă sunt afectați după acest grav incident. Aceștia vor fi în continuare consiliați psihologic. Vă reamintim, pentru că are doar 13 ani, elevul violent nu poate fi cercetat penal, însă autoritățile pot cere evaluarea și monitorizarea lui psihologică.”