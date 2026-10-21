Polițiștii au emis 7 ordine de protecție provizorii, iar agresorul nu are voie să se apropie de 6 colegi și profesoara rănită. Este primul caz de la noi în care un copil sub 14 ani care nu poate răspunde penal este monitorizat în acest fel.

Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional.

Cursurile la școala din Bistrița în care luni a avut loc atacul sângeros s-au reluat în prezența patrulelor de poliție.

Mamă: Copiilor le e un pic frică, fetița mi-a spus că a văzut sânge, mi-a spus că o să-i fie greu să vină la școală, că poate i se întâmplă și ei ceva.

Mamă: Nu vrea să se lase de mine și acum doar de mână, mami, mami. Îi înfricoșător, e clasa zero și are clasa chiar aici și a văzut tot și poliție și tot pune întrebări.

Directoarea școlii: Noi suntem o școală unde chiar s-a făcut prevenție, au fost trei intervenții anul trecut, una acum o săptămână pentru că de câte ori ni s-a părut că ceva nu e în regulă cu copiii efectiv am chemat și am beneficiat de sprijinul autorităților.

Băiatul care luni și-a atacat cu cuțitul în timpul orei o profesoară și pe colegi trebuie deocamdată să păstreze distanța.

Corespondent ȘtirileProTV: Polițiștii din Bistrița au decis emiterea celor 7 ordine de protecție provizorii, după ce au constatat că există un risc iminent pentru viața profesoarei rănite, dar și pentru alți 6 elevi. Pentru cel puțin 5 zile, băiatul nu are voie să se apropie de ei la o distanță mai mică de 200 de metri și nici nu îi poate contacta.

Protecția Copilului a deschis o anchetă

Conform procedurii, cei 7 protejați prin ordin trebuie să poarte la ei dispozitive GPS. În familia copilului atacator Protecția Copilului desfășoară o anchetă socială.

Camelia Mureșan, purtător de cuvânt DGASPC: Este în curs de desfășurare o evaluare multidisciplinară interinstituțională a situației acestuia.

Prim-ministrul abia instalat consideră siguranța în școli o prioritate.

Luca Niculescu, prim-ministrul Romaniei: Am decis împreună cu acești miniștri să facem cât mai rapid un plan rapid de acțiune în care să fie implicate mai multe instituții, să fie implicat Ministerul de Interne, alături de specialiști, profesori, asociații de elevi, de psihologi.

Radu Marinescu, ministrul Justiției: Atunci când am plecat din minister am lăsat un proiect de grup în lucru, intenționam să finalizăm acel proiect, nu vă ascund că avem în vedere inclusiv o reducere a vârstei în ceea ce privește responsabilitatea.

Deocamdată școala nu a decis dacă-l va exmatricula pe băiatul de clasa a 7-a. El este internat la Cluj, unde este evaluat psihiatric. Conform procurorului de caz, nu a dat semne de remușcare după comiterea atacului.