Femeia care a bătut-o cu ranga pe senatoarea POT Valentina Aldea a fost reținută: „Mă urmărește de doi ani"

21-11-2025 | 19:18
A fost o noapte furtunoasă pentru senatoarea POT, Valentina Aldea. Aceasta povesteşte că a luat bătaie de la o femeie care a așteptat-o cu o rangă în fața blocului.

Constantin Toma

Agresoarea bănuieşte că soţul ei ar avea o relație cu senatoarea.

"Nu e adevărat. De doi ani mă urmărește", spune Valentina Aldea, care a cerut și un ordin de protecție.

Reglarea de conturi s-a încheiat la poliție, iar bătăușa a fost reţinută pentru 24 de ore.

Scandalul a izbucnit în parcarea unui complex de locuințe din Sectorul 6. Surse apropiate anchetei susțin că senatoarea POT, Valentina Aldea, a fost agresată de o femeie aflată în proces de divorț cu soțul. Aldea a povestit că a fost bătută cu ranga şi insistă că nu are nicio legătură cu problemele respectivului cuplu.

Valentina Aldea, senatoare POT: ”Am fost agresată fizic, amenințată, denigrată de această femeie. Am fost lovită cu o rangă metalică la mâna dreaptă”.

Reporter: Ați fi fost acasă la soțul ei?

Valentina Aldea, senatoare POT: Nu este adevărat.

Reporter: Nu i-ați fi luat soțul sau i-ați fi stricat căsnicia?

Valentina Aldea, senatoare POT: Nu, nu doamne ferește. Niciodată așa ceva.



Corespondent ȘririleProTV: ”Incidentul s-a petrecut în jurul orei 19. Potrivit poliției, cele două femei s-au agresat reciproc până să ajungă echipajele secției 22, alertate chiar de senatoare. În timpul încăierării, femeia de 42 de ani a folosit și un obiect contondent metalic, pe care, cel mai probabil, femeia l-a folosit să-i zgârie senatoarei mașina din parcare”.

Crina Eșanu, purtătorul de cuvânt al Poliției Capitalei: ”Toate persoanele implicate au fost conduse la sediul secției, acestea formulând plângeri penale reciproce. Față de femeia în vârstă de 43 de ani a fost emis un ordin de protecție provizoriu”.

Nu este primul conflict, potrivit senatoarei POT.

Valentina Aldea, senatoare POT: ”Această doamnă mă urmărește de aproximativ de doi ani jumătate, efectiv nu mă lasă-n pace. Doar o singură plângere am făcut acum un an de zile, a trimis avocatul meu o notificare la dânsa. Am crezut a terminat orice intenție de a-mi face rău, dar se pare că nu”.

După ce le-au audiat, polițiștii secției 22 au decis să o rețină pe femeia care a agresat-o pe Valentina Aldea pentru distrugere, loviri sau alte violențe pentru 24 de ore. Aceasta a dorit să depună și ea plângere împotriva senatoarei, pe motiv că a agresat-o.

Procurorii Sectorului 6 urmează să decidă dacă cer arestatea preventivă a agresoarei. Plângerea acesteia împotriva Valentinei Aldea ar urma să fie preluată de parchetul Înaltei Curţi, care are competenţă în cazurile în care sunt implicaţi demnitari.

Valentina Aldea a fost aleasă senatoare, anul trecut, pe listele Partidului Oamenilor Tineri.

Am solicitat un punct de vedere reprezentanţilor POT însă până la această oră nu am primit un răspuns.

Sursa: Pro TV

21-11-2025 19:08

Citește și...
