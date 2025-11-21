Femeia care a bătut-o cu ranga pe senatoarea POT Valentina Aldea a fost reținută: „Mă urmărește de doi ani”

A fost o noapte furtunoasă pentru senatoarea POT, Valentina Aldea. Aceasta povesteşte că a luat bătaie de la o femeie care a așteptat-o cu o rangă în fața blocului.

Agresoarea bănuieşte că soţul ei ar avea o relație cu senatoarea.

"Nu e adevărat. De doi ani mă urmărește", spune Valentina Aldea, care a cerut și un ordin de protecție.

Reglarea de conturi s-a încheiat la poliție, iar bătăușa a fost reţinută pentru 24 de ore.

Scandalul a izbucnit în parcarea unui complex de locuințe din Sectorul 6. Surse apropiate anchetei susțin că senatoarea POT, Valentina Aldea, a fost agresată de o femeie aflată în proces de divorț cu soțul. Aldea a povestit că a fost bătută cu ranga şi insistă că nu are nicio legătură cu problemele respectivului cuplu.



Valentina Aldea, senatoare POT: ”Am fost agresată fizic, amenințată, denigrată de această femeie. Am fost lovită cu o rangă metalică la mâna dreaptă”.

Reporter: Ați fi fost acasă la soțul ei?

Valentina Aldea, senatoare POT: Nu este adevărat.

Reporter: Nu i-ați fi luat soțul sau i-ați fi stricat căsnicia?

Valentina Aldea, senatoare POT: Nu, nu doamne ferește. Niciodată așa ceva.

Incidentul s-a petrecut în jurul orei 19. Potrivit poliției, cele două femei s-au agresat reciproc până să ajungă echipajele secției 22, alertate chiar de senatoare. În timpul încăierării, femeia de 42 de ani a folosit și un obiect contondent metalic, pe care, cel mai probabil, femeia l-a folosit să-i zgârie senatoarei mașina din parcare”.

Crina Eșanu, purtătorul de cuvânt al Poliției Capitalei: ”Toate persoanele implicate au fost conduse la sediul secției, acestea formulând plângeri penale reciproce. Față de femeia în vârstă de 43 de ani a fost emis un ordin de protecție provizoriu”.

Nu este primul conflict, potrivit senatoarei POT.

Valentina Aldea, senatoare POT: ”Această doamnă mă urmărește de aproximativ de doi ani jumătate, efectiv nu mă lasă-n pace. Doar o singură plângere am făcut acum un an de zile, a trimis avocatul meu o notificare la dânsa. Am crezut a terminat orice intenție de a-mi face rău, dar se pare că nu”.

După ce le-au audiat, polițiștii secției 22 au decis să o rețină pe femeia care a agresat-o pe Valentina Aldea pentru distrugere, loviri sau alte violențe pentru 24 de ore. Aceasta a dorit să depună și ea plângere împotriva senatoarei, pe motiv că a agresat-o.

Procurorii Sectorului 6 urmează să decidă dacă cer arestatea preventivă a agresoarei. Plângerea acesteia împotriva Valentinei Aldea ar urma să fie preluată de parchetul Înaltei Curţi, care are competenţă în cazurile în care sunt implicaţi demnitari.

Valentina Aldea a fost aleasă senatoare, anul trecut, pe listele Partidului Oamenilor Tineri.

Am solicitat un punct de vedere reprezentanţilor POT însă până la această oră nu am primit un răspuns.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













