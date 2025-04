Atac cu bombă la Moscova. Un general rus de rang înalt a fost ucis | VIDEO

Persoana ucisă în explozia mașinii din Balashikha este Yaroslav Moskalik, un general de 59 de ani din Ministerul Apărării.

Incidentul a avut loc la ora locală 10:40, atunci când un Volkswagen Golf parcat în curtea unei clădiri rezidențiale a explodat în momentul în care Moskalik trecea prin zonă.

Explozia l-ar fi aruncat pe general la câțiva metri distanță de mașina cu bombă, conform Ukrainska Pravda.

Potrivit presei, Moskalik era șeful adjunct al Direcției operaționale principale a Statului Major al forțelor armate ruse. Vazhnye Istorii numește acest departament principala verigă în planificarea operațiunilor din Ucraina.

Surse din cadrul forțelor de ordine au declarat pentru TASS, principalul instrument de propagandă, că dispozitivul exploziv improvizat „a fost umplut cu șrapnel”, iar bucăți din acesta s-au împrăștiat în apropiere. „Explozia a fost amplificată de o butelie de gaz care se afla în mașină”, a adăugat una dintre surse, notează agenția de presă Baha.

