Joi, amândouă au apărut pentru a treia oară în fața judecătorului de drepturi și libertăți.

Prietene bune, cele două femei sunt acuzate de omor calificat. Victima, în vârstă de 59 de ani, era o contabilă cunoscută în Sibiu și acumulase avere. Avea două apartamente şi două vile, estimate la peste 2 milioane de euro.

Supărată că mama nu-i cedează din proprietăţi, fiica - împreună cu asistenta - ar fi sedat-o și sufocat-o.

Aduse în fata magistraţilor pentru prelungirea arestării preventive, suspectele au avut un comportament diferit. Asistenta medicală a făcut mărturisiri complete, a spus că regretă fapta și a lăsat să se înţeleagă că are conștiinta încărcată de oribila crimă la care a participat.

Citește și
Mesajul postat de Nicușor Dan la scurt timp după întâlnirea cu Donald Trump, la Washington
Mesajul postat de Nicușor Dan la scurt timp după întâlnirea cu Donald Trump, la Washington

Este dispusă să accepte pedeapsa, aşa că nici măsurile preventive nu le contestă.

În schimb, fiica victimei a fost tăcută. Ea a contestat și în trecut măsura arestului preventiv și nu este exclus ca şi acum să facă la fel.

În acest caz a fost arestată şi o complice - o terapeută căreia fiica s-ar fi confesat şi care i-ar fi oferit suport moral.

Complicea a fost iubita lui Adrian Kreiner, omul de afaceri din Sibiu torturat şi ucis de trei tâlhari.