Joi, amândouă au apărut pentru a treia oară în fața judecătorului de drepturi și libertăți.

Prietene bune, cele două femei sunt acuzate de omor calificat. Victima, în vârstă de 59 de ani, era o contabilă cunoscută în Sibiu și acumulase avere. Avea două apartamente şi două vile, estimate la peste 2 milioane de euro.

Supărată că mama nu-i cedează din proprietăţi, fiica - împreună cu asistenta - ar fi sedat-o și sufocat-o.

Aduse în fata magistraţilor pentru prelungirea arestării preventive, suspectele au avut un comportament diferit. Asistenta medicală a făcut mărturisiri complete, a spus că regretă fapta și a lăsat să se înţeleagă că are conștiinta încărcată de oribila crimă la care a participat.

Este dispusă să accepte pedeapsa, aşa că nici măsurile preventive nu le contestă.

În schimb, fiica victimei a fost tăcută. Ea a contestat și în trecut măsura arestului preventiv și nu este exclus ca şi acum să facă la fel.

În acest caz a fost arestată şi o complice - o terapeută căreia fiica s-ar fi confesat şi care i-ar fi oferit suport moral.

Complicea a fost iubita lui Adrian Kreiner, omul de afaceri din Sibiu torturat şi ucis de trei tâlhari.