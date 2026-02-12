Acuzațiile la adresa ei sunt extrem de grave. Potrivit anchetatorilor, în calitate de psiholog, ar fi învățat o clientă cum să-și omoare mama.

Femeia de profesie psiholog, suspectată că și-ar fi sfătuit o clientă cum să-și ucidă mama, nu comentează acuzațiile care i se aduc. Curtea de Apel Alba Iulia i-a respins joi contestația la măsura arestului preventiv.

Cosmin Muntean, purtător de cuvânt al Curții de Apel Alba Iulia: Va fi cercetată în continuare în stare de arest preventiv, sub acuzația de complicitate la săvârșirea infracțiunii de omor calificat.

Aurel Muntean, avocatul iubitei lui Adrian Kreiner: Are probleme de sănătate raportat la evenimentul prin care a trecut în 2023. Se va stabili dacă cineva este vinovat. Sunt persoane cercetate penal care au fost declarate nevinovate. Pe de altă parte, Laurențiu Ghiță, unul dintre bărbații condamnați pentru uciderea lui Adrian Kreiner, încearcă să lege crima la care spun procurorii că a participat și de numele fostei partenere a milionarului.

Ce făcea femeia în timpul atacului

Judecătorii care au dat sentința în dosarul Kreiner au analizat toate detaliile cazului, inclusiv mărturia fiicei milionarului, care ar fi declarat că relația tatălui ei cu partenera lui nu mai mergea bine. Mama lui Kreiner nu susține însă această teorie.

Mama lui Adrian Kreiner: Eu nu am avut probleme cu fata asta. Nu am avut. Eu, când venea la mine, îi serveam, mă bucuram de ea și așa. Dar când am aflat lucrul ăsta, nu-mi venea să cred.

La un moment dat, s-a vehiculat că iubita lui Kreiner ar fi reacționat târziu, deși la parterul casei era zgomot de luptă. Ulterior, s-a demonstrat că dormea profund, pentru că lua anumite medicamente.

Adrian Kreiner i-a lăsat iubitei prin testament vila de 450 de metri pătrați în care locuiau. La un an de la moartea lui, femeia a scos casa la vânzare, cu 2,1 milioane de euro. Anunțul este încă activ, dar a scăzut prețul.

Partenera lui Kreiner a cerut în instanță și ceasurile furate și recuperate ulterior din casa milionarului, evaluate la 240 de mii de euro. A motivat că le-au cumpărat împreună, ca investiție. Totuși, ceasurile i-au revenit fiicei lui Kreiner.