Al treilea suspect în cazul uciderii omului de afaceri, Cosmin Zuleam, fugit din țară imediat după crimă, va fi audiat pentru prima dată în acest caz și poate prezenta propria variantă asupra celor întâmplate.

Fugit din țară după uciderea lui Kreiner, Cosmin Zuleam a fost condamnat în lipsă la 30 de ani de închisoare. El a fost prins în Bali și va face declarații pentru prima oară, direct în fața magistraților care judecă apelul în dosarul crimei.

Este posibil ca el să prezinte o nouă versiune asupra omorului.

Anchetatorii urmăresc cu atenție procesul, pentru a afla dacă nu cumva și iubita lui Kreiner a avut vreun rol. Întrebarea a apărut după ce Adriana Viliginschi, psiholog de profesie, a devenit suspectă într-o altă crimă - este bănuită ca a sfătuit-o pe Amiana Paștină cum să-și ucidă mama.

Surse din anchetă spun că deocamdată nu exista probe care să confirme scenariul potrivit căruia psiholoaga ar putea fi implicată in vreun fel in atacul comis asupra iubitului ei milionar, însă Zuleam încă nu și-a spus povestea și ar putea veni cu noi informații.