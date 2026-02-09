Iubita omului de afaceri, Adriana Vigilinschi, a cerut daune totale de 25 de milioane de euro în acest caz, dar lucrurile s-ar putea complica, după ce unul dintre suspecți a făcut declarații care ar putea arunca în aer întreg dosarul.

Pe de altă parte, liderul grupului care ar fi organizat atacul, este asteptat și el să vină cu propria variantă asupra celor întâmplate.

Unul dintre bărbaţii condamnaţi pentru uciderea omului de afaceri Adrian Kreiner sugerează că moartea afaceristului ar fi fost pusă la cale de către fosta parteneră a acestuia, Adriana Viliginschi, şi de unul dintre cei găsiţi vinovaţi în primă instanţă, Costinel Cosmin Zuleam, extrădat recent din Indonezia.

Laurenţiu Ghiţă a dat de înţeles, luni, la ieşirea din sala de judcată a Curţii de Apel Alba Iulia, că Zuleam ar fi pus la cale crima împreună cu fosta parteneră a lui Kreiner, iar el şi celălalt condamnat, Marian Cristian Minae, sunt „acoperirea perfectă”.

Întrebat de către jurnalişti, luni, la Curtea de Apel Alba Iulia, cine este adevăratul criminal al omului de afaceri, Laurenţiu Ghiţă, condamnat în acest dosar, a răspuns: „A fost prins, l-aţi văzut şi dumneavoastră”, făcând referire la Costinel Cosmin Zuleam, care tocmai fusese scos din sala de judecată.

Ghiţă a dat de înţeles că Zuleam ar fi pus la cale crima împreună cu fosta parteneră a afaceristului ucis, iar el şi celălalt condamnat, Marian Cristian Minae, sunt „acoperirea perfectă”.

„Ea este, sută la sută! A făcut acoperirea perfectă să dea vina pe noi! (...) Ea este criminala diabolică, numai un om bolnav mintal poate să facă aşa ceva. Dumneavoastră ştiţi ce aveţi de făcut mai departe”, a adăugat bărbatul.

Acesta a mai spus, răspunzând unor întrebări ale presei, că nu a vorbit niciodată cu Viliginschi şi că este „posibil” ca aceasta să-i fi dat lui Costinel Cosmin Zuleam „pontul” cu privire la ceasurile scumpe pe care Adrian Kreiner le avea în casă.

Cei trei bărbaţi inculpaţi pentru omor în cazul omului de afaceri sibian au fost duşi, luni, la Curtea de Apel Alba Iulia, unde instanţa a luat în discuţie menţinerea măsurii arestării preventive pentru cei trei inculpaţi.

În cauza pe fond, Curtea de Apel a stabilit un nou termen de judecată pentru data de 4 martie, amânarea fiind dispusă în urma unor cereri depuse în acest sens de către avocaţi.

Fosta parteneră a omului de afaceri Adrian Kreiner, omorât în 2023, a fost arestată preventiv pentru 30 de zile, în dosarul femeii suspectate că şi-a ucis mama, cu sprijinul unei asistente medicale din Cisnădie. Ea fusese reţinută pentru complicitate intelectuală după ce ar fi sfătuit-o pe fiica victimei ce combinaţie de sedative să folosească, dar şi să distrugă dispozitivul de stocare a imaginilor de pe camerele de luat vederi.