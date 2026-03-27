România este țara în care, oficial, spitalele sunt considerate printre cele mai curate din Europa, cu rate ridicate de raportare a infecțiilor nosocomiale depistate în unitățile sanitare. În realitate, o investigație realizată în mai multe spitale din țară indică un tipar recurent: echipamente moderne care nu funcționează sau sunt utilizate necorespunzător, proceduri care nu sunt respectate, infecții neraportate și licitații contestate, în care caietele de sarcini restrictive au favorizat anumiți furnizori.

La Iași, aparatura destinată prevenirii infecțiilor nu a împiedicat producerea unei tragedii în urma căreia au murit copii, iar controalele ulterioare au evidențiat nereguli grave. La Călărași, un proiect european ridică semne de întrebare privind recepția lucrărilor, în condițiile în care au fost identificate lipsuri și spații care nu permit evacuarea pacienților în caz de incendiu. Dincolo de aceste cazuri, concluzia investigației indică aceeași problemă: reguli existente la nivel formal, dar care nu sunt aplicate în practică, cu riscuri directe asupra pacienților.

„Este revoltător că în zilele noastre cadrele medicale încă mai ascund gunoiul sub preș. Infecții grave la pacienți în stare critică sunt ascunse din cauză că se tem de presiunea publică sau consecințe administrative care în realitate nu există. Iar consecința acestui tip de comportament duce la tragedii. 7 copii au murit din cauza unei bacterii care s-a răspândit rapid și despre care s-a aflat abia când 4 copii erau deja infectați. O tragedie din care tot sistemul sanitar ar trebui să învețe”, spune Paula Herlo.

