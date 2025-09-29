ASF interzice celui mai mare asigurător bulgar să subscrie noi contracte în România după 1 octombrie

29-09-2025 | 22:25
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a interzis societății de asigurări bulgare, DallBogg Life and Health AD, subscrierea de noi contractepe teritoriul României, începând cu 1 octombrie 2025.

Lorena Mihăilă

„Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a decis, în şedinţa Consiliului din 26 septembrie 2025, să interzică societăţii de asigurare DallBogg Life and Health AD subscrierea de noi contracte de asigurare pe teritoriul României, începând cu 1 octombrie 2025. Activitatea societăţii fusese anterior restricţionată, însă doar temporar, pentru o durată de trei luni, începând cu 1 iulie 2025”, anunţă ASF.

Măsura de restricţionare temporară fusese adoptată de autoritatea de supraveghere din Bulgaria, în calitate de autoritate competentă de origine, avînd în vedere că societatea era activă pe piaţa din România în regim de liberă prestare a serviciilor (Freedom of Services – FoS).

Pe durata suspendării temporare, ASF a iniţiat şi derulat, împreună cu autoritatea de supraveghere din Bulgaria şi cu Autoritatea Europeană pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale (EIOPA), un control comun aprofundat privind activitatea societăţii DallBogg pe piaţa din România.

Concluziile acestui control, corelate cu analiza conduitei societăţii pe parcursul anului 2025, au fundamentat decizia ASF de interzicere a subscrierii de noi contracte de asigurare începând cu 1 octombrie 2025.

oameni pe strada
Peste o jumătate de milion de români au rămas fără asigurare de sănătate de la 1 septembrie. Ce riscă dacă ajung la spital

Societatea DallBogg Life and Health AD are în continuare obligaţia de a respecta dispoziţiile legale aplicabile privind protecţia interesului general („general good provisions”), conform cadrului normativ european şi naţional.

„Prin această decizie, ASF reafirmă angajamentul său de a veghea la buna funcţionare a pieţei asigurărilor din România şi la protejarea drepturilor consumatorilor de servicii financiare”, precizează ASF.

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi.

Pentru cei care au în prezent poliția emisă de Dallbogg, acestea rămân valabile până expiră termenul acestor polițe, a explicat președintele ASF.

Firma vindea polițe în România și în alte țări europene în regim de liberă prestare a serviciilor.

Sursa: News.ro

