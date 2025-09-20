România a încasat 5,7 milioane de euro despăgubire după furtul Coifului de la Coțofenești și al brățărilor dacice din Assen

20-09-2025 | 13:12
Coif
Statul român a încasat suma de 5,7 milioane de euro, reprezentând despăgubirea de asigurare pentru cele patru bunuri culturale mobile furate în ianuarie 2025 din Muzeul Drents din Țările de Jos, a anunțat Muzeul Național de Istorie a României (MNIR).  

Alexandru Toader

Potrivit instituției, suma integrală aferentă poliței de asigurare a fost virată de către compania de asigurări, conform contractului încheiat între părți. Valoarea acoperită reprezintă asigurarea pentru cele patru artefacte sustrase din Muzeul Drents, din orașul Assen (Țările de Jos): trei brățări dacice și celebrul Coif de la Coțofenești.

Plata despăgubirii a fost făcută în două tranșe: 4,845 milioane de euro (85% din valoarea totală) în data de 25 august și 855.000 de euro (15% din total) la 12 septembrie.

Conform legislației, suma va fi virată către bugetul de stat, iar în eventualitatea recuperării obiectelor, asigurătorul va solicita returnarea despăgubirii, pe care muzeul o va cere, la rândul său, de la buget.

Ministerul Culturii a anunțat că, pentru a asigura o monitorizare permanentă a situației și o informare corectă a opiniei publice, va fi consolidat grupul de lucru format împreună cu MNIR.

tezaur dacic
Furtul tezaurului dacic. Proba-cheie descoperită într-o geantă abandonată. Un suspect a izbucnit în sala de judecată

Totodată, ministrul Culturii, Andras Demeter – al treilea ministru aflat la conducerea instituției de la momentul scoaterii tezaurului din țară – a cerut elaborarea unor propuneri de modificare a procedurilor privind expunerea temporară a obiectelor de patrimoniu românesc. Măsura urmărește reducerea riscului repetării unor incidente „extrem de grave, care afectează dramatic patrimoniul național”, a transmis ministerul.

