Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) din România a anunțat că monitorizează situația și va continua să informeze publicul cu privire la eventualele implicații pentru asigurați, potrivit unui comunicat al instituției.

ASF precizează că informații suplimentare despre decizia autorității bulgare și despre drepturile asiguraților sunt disponibile în anunțul publicat de instituția de supraveghere financiară din Bulgaria.

În continuare, autoritatea română urmărește evoluțiile cazului și măsurile care ar putea afecta beneficiarii polițelor emise de DallBogg Life and Health AD.

„Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) informează că autoritatea similară din Bulgaria a decis retragerea autorizației de funcționare a societății de asigurare DallBogg Life and Health AD, care a desfășurat activitate pe teritoriul României în baza dreptului de liberă prestare a serviciilor (Freedom of Services – FoS).

Mai multe detalii privind decizia autorității din Bulgaria și informații utile pentru asigurați se pot regăsi în anunțul Autorității de Supraveghere Financiară din Bulgaria.

Autoritatea de Supraveghere Financiară monitorizează în continuare evoluțiile legate de această situație și va informa publicul cu privire la orice element relevant pentru protejarea drepturilor asiguraților și a beneficiarilor de polițe”, se arată în comunicatul publicat de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Cel mai mare asigurător bulgar, interzis în România

Decizia autorității bulgare vine după ce, anul trecut, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a interzis DallBogg Life and Health AD să mai încheie noi contracte de asigurare în România, începând cu 1 octombrie 2025, în contextul problemelor identificate în activitatea companiei.

„Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a decis, în şedinţa Consiliului din 26 septembrie 2025, să interzică societăţii de asigurare DallBogg Life and Health AD subscrierea de noi contracte de asigurare pe teritoriul României, începând cu 1 octombrie 2025. Activitatea societăţii fusese anterior restricţionată, însă doar temporar, pentru o durată de trei luni, începând cu 1 iulie 2025”, anunţă ASF.

Măsura de restricţionare temporară fusese adoptată de autoritatea de supraveghere din Bulgaria, în calitate de autoritate competentă de origine, avînd în vedere că societatea era activă pe piaţa din România în regim de liberă prestare a serviciilor (Freedom of Services – FoS).

Pe durata suspendării temporare, ASF a iniţiat şi derulat, împreună cu autoritatea de supraveghere din Bulgaria şi cu Autoritatea Europeană pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale (EIOPA), un control comun aprofundat privind activitatea societăţii DallBogg pe piaţa din România.