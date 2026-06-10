Ei au încercat să escaladeze noaptea Podul de la Brăila și au venit pregătiți să se filmeze, pentru a posta scenele pe internet. Au fost însă observați de angajații din centrul de monitorizare a podului, care au chemat poliția.

Tinerii, de 19 și 21 de ani, au venit pe jos și au mers o bucată de timp pe lângă pod. Apoi, în jurul orei 4 dimineața, au fost văzuți pe camerele de supraveghere cum încep escaladarea pe unul dintre cablurile principale ale podului.

Atunci a fost anunțată Poliția Brăila. Când au văzut girofarurile, americanul și canadianul au coborât și au încercat să se ascundă.

După o joacă de-a șoarecele și pisica, ei au fost reținuți și duși la poliție, la audieri. Acolo au povestit că sunt bloggeri și voiau să se cațere și să se filmeze din vârful pilonilor de susținere, de la 200 de metri înălțime.

Polițiștii le-au explicat că este extrem de periculos și interzis să facă așa ceva și le-au dat o probă de ospitalitate românească, sancționându-i doar cu un avertisment verbal.

Podul de la Brăila este cel mai mare pod suspendat din România și al doilea din Uniunea Europeană, iar accesul pietonal pe el este interzis.