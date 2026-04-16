Conform declarațiilor oficialilor ruși și ucraineni, Ucraina a atacat cu drone, în timpul nopții, orașul-port rusesc Tuapse de la Marea Neagră, provocând doi morți, o tânără și o fată în vârstă de 14 ani, și șapte răniți, potrivit guvernatorului regional rus.

Potrivit Ucrainei, atacul a vizat depozite de petrol din Crimeea și infrastructura portului Tuapse. Canale de Telegram ruse afirmă că Ucraina a lovit, în același atac la Tuapse, și o rafinărie a companiei energetice ruse Rosneft.

Ucraina a efectuat mai multe atacuri în Marea Neagră asupra unor petroliere care se deplasau către porturi rusești, urmărind astfel să provoace diminuarea exporturilor de petrol ale Rusiei și, implicit, diminuarea veniturilor cu care aceasta își susține armata în război.