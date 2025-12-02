Artan (Adrian Pleșca), fondator Timpuri Noi și Partizan, a decedat la 63 de ani

02-12-2025 | 19:38
Adrian Plesca

Adrian Pleșca, cunoscut drept Artan, membru fondator al trupelor Timpuri Noi și Partizan, a murit marți dimineață la 63 de ani. El a fost dus inconștient cu ambulanța la Spitalul Pantelimon. 

Nonconformistul solist s-a născut pe 31 martie 1961, în București. A început încă de mic să studieze muzica, la grădiniță luând cursuri de vioară, în clasele I-VII lecții de pian, iar în clasa a VIII-a lecții de contrabas.

Deși a fost pasionat de muzică, acesta a urmat cursurile Facultății de Metalurgie din cadrul Universității Politehnice din București și a lucrat la Combinatul Siderurgic din Călărași.

Luna octombrie a anului 1982 a fost de bun augur pentru artist, pentru că atunci a început să cânte cu formația "Timpuri Noi", formație pe care chiar el a fondat-o, împreună cu un prieten din copilărie, Răzvan Moldovan.

Așa a devenit cunoscut sub numele de Artan.

Începând cu anii ’90, trupa a început să cunoască serios celebritatea, piesele "Stere" sau "Tanța" răsunând în multe radiouri de la acea vreme.

Din august 1990, artistul a făcut parte din Corul Academic Radio. În perioada 1994-1995 a prezentat, împreună cu Oana Ionescu, emisiunea "Ping Pong în Familie", care se difuza sâmbăta dimineața, pe TVR 1.

În cei peste 40 de ani de carieră acesta a susținut mii de concerte rock. Totuși, el a făcut o pauză de cinci ani, între februarie 2001 și 2006, timp în care a înființat trupa "Partizan".

A fost implicat recent într-un scandal

În luna octombrie, artistul a fost acuzat de o femeie că ar fi avut o atitudine nepotrivită față de fiica sa, în vârstă de 18 ani, și că ar fi sărutat o altă tânără fără acordul acesteia în timpul unui eveniment dintr-un local bucureștean.

Artan a recunoscut că a greșit și a spus că regretă incidentul, menționând că uneori trece prin episoade pe care nu le poate controla, din cauza unor probleme medicale.

„Folosesc acest filmuleț pentru a vă spune că regret foarte mult. Câteodată, din cauza diagnosticului, din cauza tratamentului pe care îl iau, mi se întâmplă lucruri mai bizare... În public, câteodată sunt înțeles greșit. Îmi pare foarte rău, cer părților vătămate să mă ierte și să știți că eu lupt cu problema mea. De acum, colegii nu mă vor mai lăsa singur să îmi exprim ideile și vor fi alături de mine”, a spus Artan pe Facebook.

Totul a pornit de la o postare apărută pe rețelele sociale, în care o femeie a relatat că artistu ar fi abordat-o fiica sa de 18 ani într-un mod nepotrivit, apoi ar fi mers la o altă tânără, pe care „a sărutat-o pe obraz fără acordul ei”.

După ce cazul a devenit public, Poliția Capitalei a anunțat că s-a autosesizat în legătură cu informațiile apărute pe internet.

