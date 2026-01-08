Situație critică în Alba. Numărul utilizatorilor nealimentaţi cu energie electrică a crescut din nou, la aproximativ 5.000

08-01-2026 | 09:04
zapada

Numărul consumatorilor din judeţul Alba care nu au electricitate a crescut din nou, joi dimineaţă, ajungând la peste 4.800, din nouă unităţi administrativ-teritoriale. În judeţ sunt dislocate 24 de generatoare.

Aura Trif

Potrivit Prefecturii Alba, joi dimineaţă, numărul utilizatorilor nealimentaţi cu energie electrică este de 4.839 din 9 UAT-uri. În prezent, 10 echipe DEER - Sucursala Alba se afla în teren.

”La momentul de faţă sunt dislocate pe raza judeţului Alba 24 de generatoare (7 prin IGSU şi 17 DEER.) Aceste generatoare vor fi puse în funcţiune, în zone critice, în funcţie de situaţia din teren, conform analizei DEER, pentru asigurarea energiei electrice în cel mai scurt timp a utilizatorilor afectaţi”, a arătat sursa citată.

Circulație îngreunată

Circulaţia pe autostrăzi, drumurile naţionale şi judeţene se desfăşoară în condiţii de iarnă şi se intervine pentru menţinerea circulaţiei în condiţii de siguranţă cu 86 de utilaje.

Autorităţile din judeţul Alba anunţau că, miercuri seară, patru localităţi erau nealimentate cu curent electric, mai exact 221 de utilizatori.

Tot miercuri seara, având în vedere situaţiile de urgenţă generate de căderile masive de zăpadă de pe raza judeţului Alba, a avut loc o şedinţă extraordinară a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă.

La nivelul judeţului Alba este valabilă o atenţionare meteorologică Cod Galben de precipitaţii însemnate cantitativ, ninsori şi intensificări ale vântului.

Continuă haosul provocat de vremea rea în România. Val de accidente în zonele cu ninsori și polei

Sursa: News.ro

