În dreptul Centralei Nucleare de la Cernavodă, Dunărea nu mai reușește să alimenteze suficient bazinul care asigură apă pentru răcirea reactoarelor și instalațiilor. Riscul ca Unitatea 2 de producere a energiei să fie oprită este major. Primul reactor a fost scos din funcțiune în urmă cu câteva zile.

Dacă va fi oprită și Unitatea 2, centrala de la Cernavodă nu va mai produce deloc energie electrică. Din sistemul național ar dispărea aproximativ 1.400 de megawați, adică o cincime din producția țării, asigurată până acum constant, zi și noapte. Diferența va trebui acoperită din alte surse și, cel mai probabil, prin importuri.

În ședința extraordinară de vineri seara, Guvernul a alocat 7 milioane de lei din Fondul de rezervă pentru soluție extremă - ca să evităm o criză în sistemul energetic. Se va devia un braț al Dunării către Centrala Nucleară de la Cernavodă.

Intervenția ar urma să fie făcută la kilometrul 345, unde brațul Bala se desprinde din cursul principal. De aici, Dunărea Veche continuă spre Cernavodă.

Din cauza secetei, debitul este foarte scăzut pe ambele trasee, iar pe Dunărea Veche ajunge prea puțină apă pentru alimentarea normală a bazinului de răcire al centralei.

Ecluza românească de la Porțile de Fier nu mai poate fi folosită

Una dintre soluțiile propuse presupune scufundarea a patru barje pe fundul brațului Bala. Acestea ar forma un prag submers care nu blochează apa, dar îi încetinește curgerea pe acest traseu.

Astfel, pe brațul Bala ar curge mai puțină apă, iar o cantitate mai mare ar rămâne pe Dunărea Veche și ar continua spre Cernavodă.

Prognozele hidrologilor sunt sumbre. La intrarea în țară, Dunărea are un debit de 1.600 de metri cubi pe secundă, care ar urma să scadă la 1.500. În mai multe puncte, cotele au coborât cu până la doi metri. Din cauza adâncimii reduse, ecluza românească de la Porțile de Fier nu mai poate fi folosită.

Sandu Doca, armator: ”Tot traficul – și de urcare, și de coborare, amonte, aval – se face prin ecluza sârbească, ducând la întârzieri și la așteptări".

Corespondent ProTV: ”Atât de puțină apă mai curge pe Dunăre, încât insula care a apărut în dreptul orașului Galați a ajuns acum să separe fluviul practic în două brațe distincte: unul înspre Galați, altul înspre Tulcea”.

Pe Dunărea maritimă, nava Marmara, încărcată cu 5.400 de tone de ciment, a rămas blocată în nisip între Galați și Brăila. Administrația Fluvială a Dunării de Jos a reușit să o elibereze și a redus imediat pescajul maxim admis.

Adrian Maizel, purtătorul de cuvânt al AFDJ Galați: ”În prezent, nava de semnalizare reamplasează geamanduri și limitează șenalul navigabil”.

Pericol dinspre înmulțirea excesivă a algelor

Apa puțină și foarte caldă favorizează și înmulțirea excesivă a cianobacteriilor - denumite popular alge albastre-verzi.

Conf. univ. Ioan Dunea Bănățean, Universitatea pentru Științele Vieții Timișoara: "Aceste alge emană o toxină, azotul împiedică legarea oxigenului de molecule de oxigen, organismele mor sufocate. Sunt și efecte asupra omului, în condițiile în care ne îmbăiem, e vorba de alergie. Se poate ajunge și la intoxicații".

Algele s-au înmulțit deja de-a lungul Dunării.

Ana Maria Agiu, purtătorul de cuvânt Apele Române: ”Pot să împiedice funcționarea centralei de la Cernavodă, de altfel în anul 2022 reactoarele au fost oprite din cauza acumulării de alge din zona grătarelor".

Potrivit meteorologilor, nu sunt anunțate ploi în zilele următoare. Vestul țării s-a aflat sub cod portocaliu de caniculă, iar până duminică temperaturile extreme vor cuprinde jumătate de țară.