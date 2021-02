Arafat, despre cazul copilului mort la Botoşani:” Nu trebuie să avem medic pe fiecare ambulanță”

Raed Arafat a afirmat, întrebat despre cazul de la Botoşani, unde un copil de trei ani şi jumătate a murit după ce i s-a făcut rău, iar ambulanţa trimisă la solicitarea părinţilor era fără medic, că în nicio ţară nu există medic pe fiecare ambulanţă.

"Nu avem medic pe fiecare ambulanţă cum nu trebuie să avem medic pe fiecare ambulanţă. Noi suntem dintre ţările care au păstrat tradiţia de a avea medic pe ambulanţă, de a avea medic la consultaţii şi de a avea medic pe maşinile pe Terapie Intensivă şi pe elicoptere. Dacă mergem în Europa, sunt ţări care nu folosesc deloc medicul", a susţinut șeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), potrivit News.ro.

Arafat a fost întrebat, joi, despre cazul de la Botoşani, unde un părinte reclamă că ambulanţa care a ajuns pentru a-i salva copilul nu avea medic.

"Această temă am reluat-o de mai multe ori. Nicio ţară nu are în fiecare ambulanţă medic. La acest moment, resursele noastre cu medici şi sunt la nivelul SMURD-ului şi nu în toate judeţele, şi la nivelul Serviciului de Ambulanţă, unde în unele judeţe nu mai sunt medici pe ambulanţă decât puţini şi sunt unele ture care nu sunt acoperite. Cu legea 136 s-a suplimentat, avem inclusiv asistenţi medicali cu studii superioare, câteva sute au fost angajaţi numai anul trecut", a spus Arafat.

El a susţinut că sunt ţări care nu au deloc medici pe ambulanţă.

"Nu avem medic pe fiecare ambulanţă cum nu trebuie să avem medic pe fiecare ambulanţă. Dacă căutăm orice ţară în Uniunea Europeană, dacă găsiţi una singură care are un medic pe fiecare ambulanţă, veniţi cu ea. Nu este. Nici SUA, nici Israel. Sunt ţări care nu au medici deloc pe ambulanţă. Noi suntem dintre ţările care au păstrat tradiţia de a avea medic pe ambulanţă, de a avea medic la consultaţii şi de a avea medic pe maşinile pe Terapie Intensivă şi pe elicoptere. Dacă mergem în Europa, sunt ţări care nu folosesc deloc medicul. Faptul că s-a ajuns acolo şi e un caz care necesita medic, atunci ambulanţa respectivă putea să cheme sprijin la întâlnire sau la faţa locului. Asta e mecanismul pe care mergem", a explicat Arafat.

Un copil în vârstă de trei ani şi jumătate din judeţul Botoşani şi-a pierdut viaţa, părinţii acestuia solicitând ambulanţa când au văzut că se simte rău, dar iniţial a fost trimis un echipaj fără medic care a constatat, în momentul când a ajuns la copil, că acesta nu avea semne vitale. Au fost începute manevrele de resuscitare, iar apoi a fost trimis un echipaj cu medic care a continuat aceste manevre, fără succes însă.

Purtătorul de cuvânt al Serviciului Judeţean de Ambulanţă Botoşani, Nicuşor Curteanu, a declarat joi că a fost primit un apel pentru trimiterea unei ambulanţe la un copil de trei ani şi jumătate aflat într-o localitate la o distanţă de 50 de kilometri de staţia centrală.

Copilul nu avea semne vitale la sosirea ambulanței



"Din descrierea părinţilor, copilul a avut o pierdere scurtă de conştienţă, asemănătoare unei crize de la febră. A fost trimisă în prima clipă un echipaj de ambulanţă tip B cu asistent medical. La trei minute dispecerul nostru a reluat legătura cu tatăl copilului şi a întrebat dacă copilul are semne vitale şi s-a confirmat pe un ton calm copilul are puls şi respiră. Lucrul acesta nu necesita trimiterea unui al doilea echipaj. Având în vederea confirmarea făcută de apelant, precum că copilul respiră şi are puls, familia s-a oferit să iasă în întâmpinare pentru a reduce din distanţă şi s-au întâlnit la jumătatea traseului”, a explicat purtătorul de cuvânt al Serviciului de Ambulanţă.

El a precizat că, atunci când ambulanţa a ajuns la copil, acesta nu avea semne vitale.

"După 20 de minute, atunci când s-au întâlnit, echipajul medical la preluare a găsit copilul în asistolă, adică din punct de vedere medical activitatea cardiacă absentă, pupilele dilatate, palid. El a fost preluat fără semne vitale. În acel moment a fost cerută o ambulanţă cu medic. Până la sosirea echipajului cu medic s-a efectuat resuscitarea, apoi a fost continuată de către echipajul cu medic”, a explicat Nicuşor Curteanu.

El a arătat că prima ambulanţă a ajuns la copil după 20 de minute de la apel, iar cea de-a doua, după alte 20 de minute, precizând că ar fi fost acelaşi rezultat dacă copilul era preluat de o ambulanţă cu medic.

"Copilul dacă era preluat de o ambulanţă cu medic rezultatul era acelaşi, nu ştim ce s-a întâmplat până la data când a fost preluat copilul. De trei ori a sunat pe traseu pentru a verifica starea şi i s-a spus că copilul respiră şi are puls”, a precizat Nicuşor Curteanu.