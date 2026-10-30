Acţiunea de protest a avut loc cu două zile înainte de intrarea în şomaj tehnic a majorităţii angajaţilor combinatului, măsură anunţată de conducerea companiei începând cu 1 noiembrie, pe fondul dificultăţilor financiare şi operaţionale cu care se confruntă platforma siderurgică, potrivit Agerpres.

Conducerea Liberty Galaţi a anunţat, printr-o informare internă, întreruperea temporară a activităţii începând cu 1 noiembrie, măsură care îi vizează atât pe salariaţii combinatului, cât şi pe cei ai Liberty Tubular Products.

Decizia a fost luată pe fondul dificultăţilor financiare şi al problemelor legate de asigurarea energiei şi a transportului angajaţilor, urmând ca o parte dintre salariaţi să îşi continue activitatea pentru asigurarea pazei, întreţinerea instalaţiilor şi conservarea capacităţilor de producţie.

Situaţia angajaţilor Liberty Galaţi

Situaţia angajaţilor Liberty Galaţi a fost semnalată şi de Confederaţia Naţională Sindicală Cartel ALFA, care, într-un comunicat de presă din luna septembrie, a solicitat intervenţia urgentă a Guvernului pentru plata salariilor restante, continuarea activităţii combinatului, transparenţă în procedura de vânzare şi protejarea drepturilor salariaţilor.

"Nu putem vorbi despre protejarea unui obiectiv de importanţă strategică în timp ce oamenii care îl ţin în viaţă sunt lăsaţi fără venituri. Nu putem vorbi despre responsabilitate socială în timp ce salariaţii sunt puşi să aleagă între a continua să muncească fără bani şi a-şi pierde drepturile", se arată în comunicatul CNS Cartel ALFA.

Potrivit Cartel ALFA, aproximativ 2.200 de salariaţi ai Liberty Galaţi sunt afectaţi de întârzierile la plata drepturilor salariale, ultimele salarii achitate integral fiind cele aferente lunii aprilie, în timp ce pentru luna mai au fost efectuate doar plăţi parţiale.

În acelaşi document, confederaţia sindicală a atras atenţia că angajaţii continuau să asigure paza, întreţinerea şi securitatea activelor combinatului, deşi nu îşi primiseră drepturile salariale.

Cerințele sindicaliștilor

Sindicaliştii au cerut Guvernului să convoace reprezentanţii sindicatelor, ai administraţiei şi ai instituţiilor responsabile pentru identificarea unui plan concret de plată a restanţelor şi de continuare a activităţii siderurgice.

Cartel ALFA a solicitat, totodată, clarificări privind procedura de vânzare a combinatului, arătând că două licitaţii se încheiaseră fără cumpărător, iar preţul de pornire fusese redus, potrivit datelor prezentate de organizaţia sindicală, de la 709 milioane de euro în martie la 463 de milioane de euro în iunie.

Nemulţumirile siderurgiştilor au generat mai multe acţiuni de protest în ultimele luni, inclusiv în iulie şi septembrie, când angajaţii au cerut plata salariilor restante şi soluţii pentru reluarea activităţii combinatului.

Într-o scrisoare deschisă datată 8 octombrie 2026, semnată de 27 de membri ai conducerii executive a Liberty Galaţi şi făcută publică, managerii combinatului au avertizat asupra blocajelor financiare şi tehnologice, a imposibilităţii de a achita salariile şi a riscurilor privind siguranţa instalaţiilor şi continuarea producţiei.

"Tot ceea ce a stat în puterea şi priceperea noastră a fost şi este făcut. Suntem extrem de hotărâţi să rămânem în Combinat până în ultimul moment, dacă este nevoie, pentru a ne proteja colegii şi echipamentele de pe urma cărora am pus o pâine pe masă, familiilor noastre, timp de zeci de ani. Vă cerem ca acest 'ultim moment', să fie evitat prin decizii înţelepte şi care să aibă în vedere viitorul. Coloana vertebrală a Uniunii Europene este asigurată de oţel şi cărbune. România şi Europa continuă să consume oţel. Dacă noi nu îl producem, o vor face alţii în locul nostru", se arată în scrisoarea deschisă semnată de cei 27 de membri ai conducerii executive a Liberty Galaţi.