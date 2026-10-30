Google i-a alarmat atât de mult pe investitori, încât acțiunile companiei au ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimele șase luni, după ce a dezvăluit că rezumatele generate de inteligența artificială (AI) afișate în motorul de căutare afectează veniturile din publicitate, conform BBC.

Microsoft și Amazon au prezentat, la rândul lor, actualizări pentru investitori în această săptămână și au anunțat că intenționează să continue să cheltuiască sume uriașe în cursa pentru dezvoltarea inteligenței artificiale.

Investitorii par însă nemulțumiți de impactul acestor planuri asupra capacității companiilor de a-și dezvolta în continuare principalele activități.

Inteligența artificială a Google afectează principala sa afacere

La prima vedere, rezultatele trimestriale ale Alphabet, compania-mamă a Google, nu au fost deloc slabe.

Veniturile totale au crescut cu 25% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 127,6 miliarde de dolari.

Un rol important l-a avut succesul continuu al serviciului Google Cloud, ale cărui venituri au crescut cu 103%, până la aproape 31 de miliarde de dolari.

Cu toate acestea, profitul companiei a scăzut considerabil, cu 25% în trimestrul respectiv.

De asemenea, pentru a doua oară de când este listată la bursă, Alphabet a raportat un flux de numerar liber negativ, de peste 9 miliarde de dolari. Această pierdere este aproape dublă față de cea înregistrată cu doar trei luni înainte.

Fluxul de numerar reprezintă banii care îi rămân unei companii după achitarea cheltuielilor operaționale și a investițiilor. Prin urmare, Alphabet cheltuiește în prezent mai mulți bani decât încasează. Acest nivel ridicat al cheltuielilor este destinat aproape în întregime investițiilor Google în inteligența artificială.

La închiderea ședinței de tranzacționare de joi, valoarea totală de piață a companiei scăzuse la 3.460 de miliarde de dolari, de la 3.970 de miliarde de dolari în ziua precedentă.

Motorul de căutare Google, utilizat la nivel global, afișează acum în mod implicit rezumate generate de inteligența artificială pentru căutările utilizatorilor. Această schimbare a afectat numărul de reclame pe care compania a reușit să le vândă în trimestrul respectiv.

Vânzarea reclamelor afișate alături de rezultatele căutărilor Google reprezintă cea mai mare parte a activității Alphabet.

Tracy Woo, analist principal la Forrester, a declarat că rezultatele dezamăgitoare ale diviziei de căutare a Alphabet „evidențiază dificultatea de a finanța investiții masive în inteligența artificială, menținând în același timp puterea afacerilor deja consacrate”.

Deși Phillip Schindler, directorul comercial al Google, a declarat miercuri că este „foarte mulțumit de direcția în care ne îndreptăm” în ceea ce privește versiunea motorului de căutare axată pe inteligența artificială, acțiunile companiei au scăzut joi cu aproape 13%, atingând al doilea cel mai slab nivel din acest an.

Acțiunile Amazon au scăzut, de asemenea, joi, după ce compania a prezentat rezultate care i-au dezamăgit pe investitori. Titlurile companiei au pierdut 6% în tranzacțiile desfășurate după închiderea bursei.

Pe lângă o creștere trimestrială a vânzărilor de 11%, până la 201 miliarde de dolari, compania a raportat un flux de numerar negativ impresionant, de 42 de miliarde de dolari.

Această cifră arată că Amazon nu doar cheltuiește mai mulți bani decât încasează, ci și că aceste cheltuieli au crescut de șase ori în decurs de trei luni.

Wall Street a reacționat mai puțin entuziast și la actualizarea rezultatelor Microsoft, acțiunile companiei scăzând cu mai puțin de 1% joi.

Compania, care este și unul dintre cei mai mari investitori ai OpenAI, a cheltuit cu aproximativ 5 miliarde de dolari mai puțin pentru investițiile dedicate inteligenței artificiale. La începutul acestei săptămâni, Microsoft a anunțat și planuri de concediere a mii de angajați, ceea ce va contribui la reducerea costurilor.

În același timp, veniturile companiei au crescut cu 19% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 92,3 miliarde de dolari în trimestrul respectiv. Divizia esențială de servicii cloud a înregistrat o creștere de 30%, până la 63 de miliarde de dolari.