Lăcașul de cult, puternic degradat, a fost ridicat de comunitatea săsească din zonă în secolul al 16-lea.

În urmă cu 4 ani, ambulanța pentru monumente a sosit la Vermeș după prăbușirea parțială a acoperișului, pentru a pune în siguranță biserica degradată. De atunci, cu ajutorul unor structuri de sprijin, s-a limitat prăbușirea zidurilor. Iar acum, aproape 100 de voluntari fac practică acolo timp o lună. Elemente din lemn și piatră sunt înlocuite și consolidate alături de meșteri restauratori.

Andreea, voluntar: „Amândouă suntem la Cluj la arhitectură, eu trec anul trei, Gabi trece anul patru și am venit ca să facem și practica aici ca să ne echivalăm. E greu, dar e fain și colectivul e foarte fain și ne distrăm.”

Alexandru, voluntar: „Momentan am început să zidim în partea de sus a cornișei de la biserica evanghelică din Vermeș, până acum am montat schele, am defrișat aici în zona asta care era plină de tot felul de bălării și era ca o șerpărie aici. Oamenii sunt foarte dornici să lucreze și să pună umărul la treabă pentru patrimoniu.”

Iris, voluntar: „O experiență foarte faină, pe lângă că e un colectiv mișto, înveți foarte mult despre istoria arhitecturii, monumente, felul în care trebuie să tratezi o ruină.”

Mircea, voluntar: „Sunt student în anul șase la arhitectură, sunt din București. Mai întâi o să facem niște integrări de zidărie din piatră și după aceea începem cu zidăria din cărămizi.”

Ionuț Dobrea, restaurator: „E ceva muncă și e și mai dificil că lucrăm la înălțime, trebuie să fim mereu atenți, avem ocazia să salvăm bunurile naționale, patrimoniu național care ne reprezintă pe toți.”

Lavinia Cociubei, arhitect șantier: „Voluntarii stau o serie de câte o săptămână, majoritatea sunt studenți la arhitectură, dar vin și pasionați de patrimoniu care activează în foarte multe alte domenii.”

După restaurare, biserica din Vermeș va fi transformată într-un centru cultural-educativ pentru comunitate.