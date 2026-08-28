Pe de altă parte, New York Times scrie că vizita șefului CIA la Moscova a avut scopul de a-i arăta lui Vladimir Putin adevărata față a războiului din Ucraina și situația sumbră a Rusiei.

Presa occidentală continuă să avanseze pe surse diferite variante ale discuțiilor purtate de șeful CIA cu oficiali ruși, în timpul vizitei de marți, la Moscova. În timp ce atât americanii cât și rușii vorbesc despre o întâlnire de rutină.

Serghei Narîșkin, directorul Serviciului de Informații Externe al Rusiei: „Întâlnirea cu John Ratcliffe a fost o întâlnire de lucru standard. Am discutat o serie de probleme care țin de competența serviciilor de informații, iar mandatul serviciilor de informații, după cum înțelegeți bine, este o chestiune destul de delicată și specializată”.

Reporter: În timpul călătoriei sale (la Moscova) directorul CIA, Ratcliffe, a transmis vreun avertisment Rusiei să nu cumva să atace teritoriul NATO?

Donald Trump, președintele SUA: Ei bine, nu vreau să comentez despre asta, dar sigur nu va ataca.

În schimb, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov a avertizat că atacurile ucrainene cu drone asupra infrastructurii economice și comerciale a Rusiei vor primi un răspuns dur.

Între timp, ministerul rus de Externe a transmis un avertisment Regatului Unit și Franței, cu privire la transferul de tehnologie militară către Ucraina. Moscova spune că cele două țări „se joacă cu focul” și „eventualele consecințe sunt imprevizibile".

Premierul britanic Andy Burnham a fost la Kiev, la începutul săptămânii, pentru a oferi Ucrainei planurile tehnice necesare pentru fabricarea rachetelor Storm Shadow, destinate lovirii unor ținte pe teritoriul Rusia, însă va fi nevoie de timp pentru ca producția să ajungă la capacitate maximă.

Iar Franța a anunțat că va trimite Ucrainei mai multe rachete interceptoare, pentru apărarea anti-aeriană. Luna trecută a autorizat Kievul să producă propriile interceptoare folosind proiecte franceze.