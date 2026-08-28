Au fost 21 de percheziții în județele Arad, Timiș, Hunedoara și Alba, într-un dosar care vizează, până acum, 224 de fapte penale.

Opt suspecți au ajuns la audieri. Potrivit anchetatorilor, materialele furate ar fi fost arse, iar cuprul și aluminiul astfel recuperate erau vândute unui centru de colectare.

Pentru a ascunde proveniența materialelor, erau folosite documente falsificate, spun anchetatorii.

Deșeurile rămase ar fi fost îngropate sau aruncate în râul Mureș.

Suspecții sunt acuzați de furt calificat în formă continuată, tăinuire, fals și infracțiuni privind regimul deșeurilor.