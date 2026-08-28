Ar fi intrat în apă de trei ori și, de fiecare dată, a fost scos la mal, spun salvamarii. La ultima intervenție, salvatorii au fost nevoiți să înceapă manevrele de resuscitare, care au durat zeci de minute, dar fără rezultat.

În aceeași zi, au intervenit pentru un turist din Timișoara, prins de curenții RIP.

Aceștia sunt extrem de periculoși, pentru că trag înotătorii departe de țărm și le îngreunează revenirea la mal.

Pe litoral se anunță și vineri vânt puternic. Cel mai probabil, va fi arborat steagul roșu în toate stațiunile, de la nord la sud.