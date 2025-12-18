Apelul CT Bus către șoferii greviști. Constănțenii „au cheltuit în trei zile valoarea a două luni de abonament”

Protestul angajaţilor CT Bus paralizează pentru a treia zi consecutiv transportul public din Constanţa, în timp ce conducerea companiei le cere salariaţilor să revină la muncă.

Conducerea CT Bus solicită angajaţilor companiei să îşi reia activitatea şi să asigure circulaţia mijloacelor de transport în comun în municipiul Constanţa, în contextul în care protestul declanşat de salariaţi a ajuns în cea de-a treia zi.

„Conducerea CT Bus S.A. face un apel la normalitate şi le transmite angajaţilor să reia activitatea, pentru a le asigura constănţenilor un serviciu public esenţial. În acelaşi timp lasă calea deschisă discuţiilor şi negocierilor, însă acest lucru trebuie să se întâmple într-un cadru detensionat, pentru că deciziile importante se iau cu calm şi înţelepciune”, au transmis joi reprezentanţii companiei, într-un comunicat de presă preluat de news.ro.

Potrivit acestora, blocarea transportului public a avut un impact direct asupra locuitorilor oraşului, care au fost nevoiţi să apeleze la mijloace alternative de deplasare. Reprezentanţii CT Bus susţin că, în doar trei zile, cetăţenii au cheltuit pe transport alternativ echivalentul valorii a două luni de abonament CT Bus pe toate liniile.

„Constănţenii au suferit în aceste zile. Călători fideli, plătitori de titluri de călătorie şi abonamente, au fost obligaţi să folosească mijloace alternative de transport, pentru care au cheltuit în trei zile valoarea a două luni de abonament CT Bus pe toate liniile. Transportul public este o necesitate pentru tot oraşul, este un serviciu esenţial pentru semenii noştri”, se mai arată în comunicatul companiei.

De cealaltă parte, angajaţii CT Bus continuă protestul şi cer demisia directorului general şi a directorului financiar. Aceştia reclamă nerespectarea Contractului Colectiv de Muncă şi susţin că există riscul concedierii unor salariaţi. Pe durata protestului, mijloacele de transport în comun nu au circulat deloc în municipiul Constanţa.

Primarul municipiului Constanţa, Vergil Chițac, consideră însă că acţiunea angajaţilor depăşeşte cadrul revendicărilor sindicale şi reprezintă o formă de presiune politică. Edilul susţine că refuzul de a scoate autobuzele pe traseu până la demisia conducerii companiei nu are legătură cu cereri de natură profesională, ci urmăreşte forţarea unei decizii administrative prin blocarea unui serviciu public esenţial.

