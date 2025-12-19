Doi amorezi, surprinși într-un ritual tandru. O bufniță mascul „i-a făcut curte” femelei

Stiri Diverse
19-12-2025 | 08:09
bufnite
protv.ro

Imagini tandre au fost surprinse în Parcul Naţional Cheile Bicazului-Hăşmaş. Doi amorezi au fost surprinşi într-un ritual tandru şi nu este vorba despre doi drumeţi iubitori de natură, ci despre două bufniţe.

autor
Știrile PRO TV

Masculul se străduieşte curtenitor să arate de ce este în stare, în timp ce femela priveşte aproape intrigată eforturile amorezului, care nu pare deranjat de faptul că efortul său nu are un succes imediat.

Când a văzut masculul că nu reuşeşte doar prin simpla eleganţă, s-a pus şi pe cântat, doar, doar curtezana va avea ochi şi pentru el.

Nimeni nu ştie dacă farmecele au dat roade, pentru că pădurarii i-au lăsat discret să îşi vadă de dragostea lor, oprind camera de supraveghere.

Sursa: Pro TV

Etichete: bufnite,

Dată publicare: 19-12-2025 08:02

Articol recomandat de sport.ro
Georgina, logodnica lui CR7, postare de 5 stele pe rețelele social media: ”BOOM! / Preciosa”
Georgina, logodnica lui CR7, postare de 5 stele pe rețelele social media: ”BOOM! / Preciosa”
Citește și...
Bere pentru câini, printre cele mai apreciate cadouri de Crăciun pentru animalele de companie
Stiri Diverse
Bere pentru câini, printre cele mai apreciate cadouri de Crăciun pentru animalele de companie

Iubitorii de animale știu deja că pe lista Moșului trebuie să fie trecuți și prietenii necuvântători. Comercianții s-au pregătit din timp, așa că daruri pentru blănoși găsim nu doar în magazinele de specialitate, ci și la târgurile de Crăciun.

Resturi de animale sacrificate s-au împrăștiat pe A2, după ce au căzut dintr-un autovehicul. S-a deschis dosar penal. VIDEO
Stiri actuale
Resturi de animale sacrificate s-au împrăștiat pe A2, după ce au căzut dintr-un autovehicul. S-a deschis dosar penal. VIDEO

Circulaţia rutieră a fost închisă temporar pe autostrada A2, în noaptea de miercuri spre joi, între kilometrii 160 - 192, pe sensul către Constanţa, din cauza unor resturi de animale provenite în urma sacrificării, căzute dintr-un autovehicul. 

Studiu japonez revoluționar. Alzheimer, combătut cu un aminoacid folosit zeci de ani
Stiri Sanatate
Studiu japonez revoluționar. Alzheimer, combătut cu un aminoacid folosit zeci de ani

Un aminoacid utilizat clinic timp de decenii în diverse afecțiuni cardiovasculare a redus plăcile amiloide în studiile pe animale bolnave de Alzheimer, anunță oamenii de știință.

Recomandări
UE a aprobat un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, dar planul privind activele rusești a eșuat
Stiri externe
UE a aprobat un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, dar planul privind activele rusești a eșuat

Liderii Uniunii Europene au ajuns la un acord pentru a acorda Ucrainei un împrumut de 90 de miliarde de euro, după ce nu au reuşit să se pună de acord asupra utilizării activelor ruseşti îngheţate, transmite BBC.

Nicușor Dan, despre greșelile coaliției: „Da, păi să-i încurajăm că nu avem alternative”. Ce aşteptări are pentru anul viitor
Stiri Politice
Nicușor Dan, despre greșelile coaliției: „Da, păi să-i încurajăm că nu avem alternative”. Ce aşteptări are pentru anul viitor

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, vineri, că este un lucru lăudabil că cele patru partide au fost dispuse să preia guvernarea României într-un moment în care ţara era într-o poziţie vulnerabilă, cu risc de retrogradare de către agenţiile de rating.

Reacții tensionate după decizia coaliției de a majora salariul minim. Sindicatele nu exclud o grevă generală
Stiri Politice
Reacții tensionate după decizia coaliției de a majora salariul minim. Sindicatele nu exclud o grevă generală

De la 1 iulie, salariul minim brut va crește cu 300 de lei, iar senatorii și deputații vor avea bani mai puțini, la fel și partidele politice.

Top citite
1 colinde
Shutterstock
Stiri Diverse
Când se merge cu colindul. Ce spune tradiția și care sunt obiceiurile
2 salata boeuf ornată
Shutterstock
Stiri Diverse
Reţeta originală de salată boeuf cu carne de vită pentru masa de Crăciun. Trucul folosit de gospodinele experimentate
3 dominic fritz
Facebook/Dominic Fritz
Stiri Politice
Dominic Fritz a devenit, oficial, cetățean român: „Mulțumesc, România, pentru brațele tale deschise”
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 18 Decembrie 2025

46:21

Alt Text!
La Măruță
18 Decembrie 2025

01:34:39

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
18 Decembrie 2025

01:44:50

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Cancerul de sân este cea mai frecventă formă de cancer în rândul femeilor. Se tratează până la vindecare, dacă este descoperit la timp. Ne explică dr. Joseph Varga, medic specialist oncologie medicală.

19:46

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28