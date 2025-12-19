Doi amorezi, surprinși într-un ritual tandru. O bufniță mascul „i-a făcut curte” femelei

Imagini tandre au fost surprinse în Parcul Naţional Cheile Bicazului-Hăşmaş. Doi amorezi au fost surprinşi într-un ritual tandru şi nu este vorba despre doi drumeţi iubitori de natură, ci despre două bufniţe.

Masculul se străduieşte curtenitor să arate de ce este în stare, în timp ce femela priveşte aproape intrigată eforturile amorezului, care nu pare deranjat de faptul că efortul său nu are un succes imediat.

Când a văzut masculul că nu reuşeşte doar prin simpla eleganţă, s-a pus şi pe cântat, doar, doar curtezana va avea ochi şi pentru el.

Nimeni nu ştie dacă farmecele au dat roade, pentru că pădurarii i-au lăsat discret să îşi vadă de dragostea lor, oprind camera de supraveghere.

