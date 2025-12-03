Criza apei din Prahova: Rafinăria Petrobrazi primește alimentare din două surse alternative pentru a putea funcționa

03-12-2025 | 08:05
Operatorul ESZ Prahova și Termo Ploiești vor asigura, temporar, alimentarea cu apă a rafinăriei OMV Petrom de la Brazi, pentru ca aceasta să își poată continua activitatea în contextul crizei generate de problemele de la barajul Paltinu.

Operatorul Exploatare Sistem Zonal (ESZ) Prahova şi furnizorul de agent termic Termo Ploieşti vor asigura, în zilele următoare, alimentarea cu apă a rafinăriei de la Brazi din judeţul Prahova, operată de compania OMV Petrom, pentru ca aceasta să îşi poată continua activitatea pe fondul crizei apei care afectează o parte a judeţului Prahova, în urma problemelor de la barajul Paltinu.

Decizia privind alimentarea cu apă a rafinăriei Petrobrazi a fost luată marţi seară, într-o şedinţă la care au participat reprezentanţi ai Ministerului Energiei, autorităţilor din Prahova, OMV Petrom, Transelectrica, Exploatare Sistem Zonal Prahova (ESZ), Hidro Prahova, ISU Prahova şi Termo Ploieşti.

”În urma analizei tehnice, au fost stabilite următoarele măsuri imediate: ESZ va continua până mâine seară asigurarea debitului de 87 l/s, necesar menţinerii funcţionării instalaţiilor Rafinăriei pentru următoarele 48 de ore, urmând ca ulterior debitul să fie limitat la 71 l/s. În paralel, Termo Ploieşti va furniza 27 l/s de apă tratată către Rafinărie. De mâine seară, după realizarea bypass-ului de la Crângul Bot între Apa Nova şi ESZ, livrarea va continua prin Termo Ploieşti, la un debit de 41 l/s. Aceste măsuri sunt esenţiale pentru stabilizarea situaţiei în intervalul critic de 72 de ore, astfel încât activitatea Rafinăriei să poată continua fără întreruperi”, informează, marţi seară, Consiliul Judeţean Prahova.

Instituţia precizează că funcţionarea neîntreruptă a Rafinăriei OMV Petrom ”este vitală pentru securitatea energetică naţională”, dând asigurări că toate instituţiile implicate ”rămân în coordonare permanentă” până la revenirea la fluxul normal de alimentare cu apă.

Potrivit oficialilor Prefecturii Prahova, societatea Termo Ploieşti va furniza apă demineralizată în cantitate de 100 m3/h începând de marţi seară, de la miezul nopţii, sau cel mai târziu de miercuri dimineaţă, de la ora 6:00, către rafinărie.

”Respectiva cantitate poate suplini cca 30% din necesarul pentru funcţionarea Rafinăriei Petrobrazi. S.C. Apa Nova analizează acordarea unui sprijin prin care să se poată distribui o cantitate de încă 150 m3/h apă necesară funcţionării Rafinăriei Petrobrazi”, au transmis oficialii Prefecturii Prahova.

Prefectul de Prahova, Daniel Nicodim, a declarat, marţi seară, la Antena 3, că firma Termo Ploieşti, care asigură furnizarea de agent termic către municipiul Ploieşti, poate sprijini cu apă rafinăria, nu centrala electrică de la Brazi, după ce se va face un bypass pentru furnizarea de apă, potrivit News.ro.

Dată publicare: 03-12-2025 08:05

