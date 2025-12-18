Momentul în care trei bărbați din Argeș aruncă într-o râpă tone de resturi de la un abator

Caz grav de poluare în Argeș. Șase tone de resturi, provenite de la un abator de porci, au ajuns în albia unui pârâu și pe câmp în loc să fie incinerate. Polițiștii fac cercetări în acest caz, iar un individ a fost deja reținut.

Potrivit cercetărilor, cei de la abator plasau deșeurile animaliere unui bărbat de 54 de ani din Băiculești, ca să nu mai plătească unei firme pentru eliminarea lor.

Individul, împreună cu doi ciobani care erau angajații lui, le arunca la întâmplare. Camerele de supraveghere din zonă i-au surprins pe cei trei bărbați ducând într-o râpă sute de roabe încărcate cu intestine de porc.

La sfârșitul lunii trecute, primăria din Băiculești a fost atenționată că pe islazul comunal au fost găsite resturi, dar în loc să le strângă și să le incinereze, edilii au hotărât să le îngroape. Acum, și autoritățile locale sunt în vizorul anchetatorilor.

Cât despre administratorii abatorului, polițiștii trebuie să stabilească dacă au dat deșeurile știind ce se va întâmpla cu ele. Oricum, în urma perchezițiilor s-a constatat că apele reziduale rezultate în urma procesului tehnologic de abatorizare au fost deversate în râul Argeș, prin intermediul unui canal colector.

Sursa: Pro TV

Etichete: arges, poluare, abator,

Dată publicare: 18-12-2025 13:38

