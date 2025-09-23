Apă contaminată cu clostridium la Breaza: procurorii cercetează posibile fapte de abuz și neglijență în serviciu

În Prahova procurorii încearcă să afle cine se face vinovat de faptul că la robinetele locuitorilor din oraşul Breaza a ajuns apă contaminată cu clostridium.

Dosarul penal aflat încă la început vizează infracțiuni de abuz, neglijență în serviciu și omisiunea sesizării.

La Breaza problemele au apărut la sfârșitul lunii aprilie. Atunci localnicii au reclamat că nu pot bea apă de la robinet pentru că este tulbure și miroase îngrozitor.

Analizele Direcției de sănătate publică Prahova au arătat că rețeaua publică era contaminată cu clostridium.

Furnizorul a susţinut atunci că de vină ar fi fost o avarie la o stație de pompare.

Explicația nu l-a scutit însă de o amendă de 20 de mii de lei dată la acel moment de comisariatul pentru protecția consumatorului.

Marți, chiar șeful de atunci al ANPC, Cristian Popescu Piedone a fost chemat la parchet în calitate de martor.

Deocamdată cercetările sunt în rem dar nu este exclus să fie îndreptate împotriva unor funcţionari şi responsabili din administraţia publică locală, spun surse din ancheta.

