Apă contaminată cu clostridium la Breaza: procurorii cercetează posibile fapte de abuz și neglijență în serviciu

Stiri actuale
23-09-2025 | 17:55
×
Codul embed a fost copiat

În Prahova procurorii încearcă să afle cine se face vinovat de faptul că la robinetele locuitorilor din oraşul Breaza a ajuns apă contaminată cu clostridium.

autor
Ana Maria Barbu

Dosarul penal aflat încă la început vizează infracțiuni de abuz, neglijență în serviciu și omisiunea sesizării.

La Breaza problemele au apărut la sfârșitul lunii aprilie. Atunci localnicii au reclamat că nu pot bea apă de la robinet pentru că este tulbure și miroase îngrozitor.

Analizele Direcției de sănătate publică Prahova au arătat că rețeaua publică era contaminată cu clostridium.

Furnizorul a susţinut atunci că de vină ar fi fost o avarie la o stație de pompare.

Citește și
albanez incatusat iasi
Un albanez a fost încătușat în parcarea Aeroportului Iași. Este unul dintre cei mai temuți traficanți de droguri

Explicația nu l-a scutit însă de o amendă de 20 de mii de lei dată la acel moment de comisariatul pentru protecția consumatorului.

Marți, chiar șeful de atunci al ANPC, Cristian Popescu Piedone a fost chemat la parchet în calitate de martor.

Deocamdată cercetările sunt în rem dar nu este exclus să fie îndreptate împotriva unor funcţionari şi responsabili din administraţia publică locală, spun surse din ancheta.

Sursa: Agerpres

Etichete: apa, clostridium difficile, breaza, apa contaminata,

Dată publicare: 23-09-2025 17:55

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Lamine Yamal a primit un mesaj din partea iubitei cu 7 ani mai mare după ”eșecul” de la Balonul de Aur
FOTO Lamine Yamal a primit un mesaj din partea iubitei cu 7 ani mai mare după ”eșecul” de la Balonul de Aur
Citește și...
Un albanez a fost încătușat în parcarea Aeroportului Iași. Este unul dintre cei mai temuți traficanți de droguri
Stiri actuale
Un albanez a fost încătușat în parcarea Aeroportului Iași. Este unul dintre cei mai temuți traficanți de droguri

Unul dintre cei mai temuți traficanți de droguri din Europa a fost prins în Iași. Bărbatul, de origine albaneză, a fost încătușat în parcarea Aeroportului Internațional din oraș, la scurt timp după ce a coborât dintr-o mașină.

Diana Şoşoacă, despre dosarul în care a fost citată la PICCJ: O încercare jalnică de a mă intimida şi reduce la tăcere
Stiri actuale
Diana Şoşoacă, despre dosarul în care a fost citată la PICCJ: O încercare jalnică de a mă intimida şi reduce la tăcere

Europarlamentarul Diana Şoşoacă afirmă că le-a transmis, în scris, procurorilor de la Parchetul General că nu se poate prezenta la data şi ora la care era citată ca suspect, motivând că se află la Bruxelles.

Lituania a modificat legislația pentru a permite neutralizarea mai rapidă a dronelor ostile
Stiri actuale
Lituania a modificat legislația pentru a permite neutralizarea mai rapidă a dronelor ostile

Parlamentul lituanian a votat amendamente care permit forțelor armate să răspundă mai rapid la încălcările spațiului aerian, după incidentele recente de pe flancul estic NATO.

Recomandări
NATO: România este apărată – mesajul oficial al purtătorului de cuvânt al Comandantului Suprem al Forțelor Aliate din Europa
EURomânia
NATO: România este apărată – mesajul oficial al purtătorului de cuvânt al Comandantului Suprem al Forțelor Aliate din Europa

„NATO este angajată ferm în apărarea României și a întregului flanc estic” – Martin O’Donnell, purtătorul de cuvânt al Comandantului Suprem al Forțelor Aliate din Europa, într-un interviu acordat corespondentei PRO TV la Bruxelles, Camelia Donțu.

 

Nicușor Dan s-a întâlnit cu liderii coaliției de guvernare. Plafonarea prețurilor la raft, menținută încă 6 luni - surse
Stiri Politice
Nicușor Dan s-a întâlnit cu liderii coaliției de guvernare. Plafonarea prețurilor la raft, menținută încă 6 luni - surse

Președintele Nicușor Dan i-a chemat de urgență la Palatul Cotroceni pe liderii coaliției în încercarea de a calma spiritele. În ședință s-a decis menținerea plafonării la alimente pentru încă trei luni, conform unor surse politice.

Eurojust: O reţea europeană de fraudă cu criptomonede a fost destructurată. Percheziții în România și alte țări
Stiri externe
Eurojust: O reţea europeană de fraudă cu criptomonede a fost destructurată. Percheziții în România și alte țări

Autorităţile europene au destructurat o reţea de fraudă cu criptomonede, cu peste 100 de victime şi un prejudiciu de cel puţin 100 de milioane de euro, a anunţat Eurojust.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 23 Septembrie 2025

48:03

Alt Text!
Vorbește Lumea
23 Septembrie 2025

01:44:54

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
22 Septembrie 2025

01:29:53

Alt Text!
Doctor de bine
Dr. Ionuț Leahu - Ediția 4: Problemele stomatologice pot și trebuie să fie rezolvate și în cazul pacienților cronici

23:06

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28