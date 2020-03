Antropologul Vintilă Mihăilescu a murit în ziua de 21 martie 2020, au confirmat, pentru Agerpres, surse apropiate familiei.

Decesul său a fost anunţat, la 22 martie 2020, de redactorul-şef al revistei "Dilema veche", Sever Voinescu, pe pagina de Facebook a publicaţiei.

Antropologul Vintilă Mihăilescu, profesor universitar doctor, fost director al Departamentului de Sociologie din cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative, s-a născut în 1951.

În 1974, a absolvit Facultatea de Psihologie a Universităţii din Bucureşti, iar în anul 1993 a obţinut titlul de Doctor în Psihologie, cu teza "Ungureni şi pământeni. O analiză etnopsihologică", conform http://snspa.ro/.

În perioada 1979-1990, a fost cercetător la Centrul de Cercetări Antropologice din Bucureşti.

În 1990, a iniţiat organizarea Societăţii de Antropologie Culturală din România (SACR), al cărei preşedinte a fost între 1994 şi 2000. A fost membru al Societe des Europeanistes, cu funcţia de secretar pentru Europa de Est.

Din 1998, a fost colaborator permanent la revista "Dilema Veche", unde a semnat rubrica "Socio-hai-hui". Începând cu acelaşi an şi până în 2000, a fost editor-şef al Yearbook of the Romanian Society of Cultural Anthropology.

În anul 2000, a înfiinţat la Facultatea de Ştiinţe Politice (SNSPA) cel mai longeviv şi mai consecvent program de masterat în antropologie din România.

Membru în consiliul ştiinţific/director al: Center for the Study of Balkan Society and Culture (Graz), Ethnobarometer (Roma/Amsterdam), International Association of South-East European Anthropology (Londra) şi South-East European Academic League (Sofia).

A avut numeroase burse de studii la Mission du Patrimoine Ethnologique. A fost profesor invitat la numeroase universităţi şi centre de studii avansate din Canada, Franţa, Belgia, Italia, Elveţia, Austria, Germania, Bulgaria şi Ungaria.

A fost directorul general al Muzeului Ţăranului Român din Bucureşti între 2005-2010.

În 2006, a fost decorat de preşedintele României cu Ordinul Naţional Serviciu Credincios, în rang de Cavaler, iar în anul 2007, cu Ordinul Meritul Cultural, în rang de Mare Ofiţer.

De-a lungul carierei sale, Vintilă Mihăilescu a susţinut numeroase conferinţe, a publicat cărţi valoroase şi a scris sute de articole pe teme actuale ale societăţii româneşti.

Dintre lucrările sale menţionăm: "Fascinaţia diferenţei" (1999), "Socio hai-hui. O altă sociologie a tranziţiei" (2000), "Paysans de l'histoire" (coautor, 1992), "Vecini şi Vecinătăţi în Transilvania" (coordonator, 2002), "Socio hai-hui prin Arhipelagul România" (2006), "Antropologie. Cinci introduceri" (2006, 2007), "Etnografii urbane. Cotidianul văzut de aproape" (coordonator, 2009), "Sfârşitul jocului. România celor 20 de ani" (2010), "Scutecele naţiunii şi hainele împăratului. Note de antropologie publică" (2013), "Povestea Maidanezului Leuţu" (2013), "Fascinaţia diferenţei. Anii de ucenicie ai unui antropolog" (2014).