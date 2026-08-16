Pe parcursul zilei de duminică, vremea va fi călduroasă. Cerul va fi senin şi vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 31 de grade, iar cea minimă va fi de 15 - 16 grade, mai scăzută în zona preorăşenească, spre 13 grade, potrivit Agerpres.

Luni, vremea va rămâne călduroasă. Cerul va fi senin şi vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă va fi de 33 - 34 de grade, iar cea minimă de 17 - 18 grade, mai scăzută în zona preorăşenească, spre 14 grade.

Vântul va avea intensificări marţi

Vremea va rămâne călduroasă. Ziua, cerul va fi mai mult senin, iar seara şi noaptea va avea înnorări trecătoare, dar probabilitatea pentru averse va fi redusă. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări după-amiaza şi seara, când, la rafală, se vor atinge viteze în general de 40 - 45 km/h. Temperatura maximă va fi de 32 - 33 de grade.

România trece de la caniculă la furtuni

Vremea se răcește accentuat de luni seara. Marți sunt așteptate ploi, vânt puternic și vijelii în cea mai mare parte a țării, potrivit ANM, pentru intervalul 17 august, ora 21:00 – 18 august, ora 21:00.

Vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 40 - 50 km/h şi local de peste 50 - 60 km/h, în noaptea de luni spre marţi (17/18 august) în regiunile vestice, iar pe parcursul zilei de marţi (18 august) în cea mai mare parte a ţării.

Vor fi şi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torenţiale însemnate cantitativ (15 - 20 l/mp şi pe arii restrânse de peste 20 - 25 l/mp), izolat vijelii (viteze la rafală de peste 50 km/h) şi grindină de mici dimensiuni (1 - 2 cm), luni noaptea în Banat, Crişana, Maramureş, vestul Transilvaniei, iar marţi (18 august) în cea mai mare parte a Transilvaniei, Moldova, în zonele montane şi submontane şi, pe arii restrânse, în celelalte regiuni.

"Marţi vremea se va răci accentuat în nord, centru, vest şi sud-vest, unde temperaturile maxime vor scădea cu mai mult de 8 - 10 grade şi vor fi cuprinse între 19 şi 28 de grade, cu cele mai scăzute valori în nordul Moldovei", spun meteorologii.

17 judeţe sub Cod galben de caniculă

17 judeţe din vestul, nord-vestul, sud-vestul, centrul şi nord-estul ţării se vor afla pe parcursul zilei de luni sub o atenţionare meteo Cod galben de caniculă şi disconfort termic ridicat.