România trece de la caniculă la furtuni. Marți, temperaturile scad cu până la 10 grade în mai multe regiuni. HARTĂ

Vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 40 - 50 km/h şi local de peste 50 - 60 km/h, în noaptea de luni spre marţi (17/18 august) în regiunile vestice, iar pe parcursul zilei de marţi (18 august) în cea mai mare parte a ţării.

Vor fi şi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torenţiale însemnate cantitativ (15 - 20 l/mp şi pe arii restrânse de peste 20 - 25 l/mp), izolat vijelii (viteze la rafală de peste 50 km/h) şi grindină de mici dimensiuni (1 - 2 cm), luni noaptea în Banat, Crişana, Maramureş, vestul Transilvaniei, iar marţi (18 august) în cea mai mare parte a Transilvaniei, Moldova, în zonele montane şi submontane şi, pe arii restrânse, în celelalte regiuni.

"Marţi vremea se va răci accentuat în nord, centru, vest şi sud-vest, unde temperaturile maxime vor scădea cu mai mult de 8 - 10 grade şi vor fi cuprinse între 19 şi 28 de grade, cu cele mai scăzute valori în nordul Moldovei", spun meteorologii.

17 judeţe sub Cod galben de caniculă

17 judeţe din vestul, nord-vestul, sud-vestul, centrul şi nord-estul ţării se vor afla pe parcursul zilei de luni sub o atenţionare meteo Cod galben de caniculă şi disconfort termic ridicat.

Astfel, luni (17 august), în Banat, Crişana, Maramureş, vestul şi sud-vestul Olteniei, în cea mai mare parte a Transilvaniei şi în nord-estul Moldovei, vor fi temperaturi deosebit de ridicate, iar maximele se vor situa între 33 şi 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest.

Va fi caniculă şi disconfort termic ridicat, iar pe arii restrânse indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unităţi în regiunile vestice şi în extremitatea de sud-vest.