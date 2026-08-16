România trece de la caniculă la furtuni. Marți, temperaturile scad cu până la 10 grade în mai multe regiuni. HARTĂ

Vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 40 - 50 km/h şi local de peste 50 - 60 km/h, în noaptea de luni spre marţi (17/18 august) în regiunile vestice, iar pe parcursul zilei de marţi (18 august) în cea mai mare parte a ţării.
Vor fi şi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torenţiale însemnate cantitativ (15 - 20 l/mp şi pe arii restrânse de peste 20 - 25 l/mp), izolat vijelii (viteze la rafală de peste 50 km/h) şi grindină de mici dimensiuni (1 - 2 cm), luni noaptea în Banat, Crişana, Maramureş, vestul Transilvaniei, iar marţi (18 august) în cea mai mare parte a Transilvaniei, Moldova, în zonele montane şi submontane şi, pe arii restrânse, în celelalte regiuni.
"Marţi vremea se va răci accentuat în nord, centru, vest şi sud-vest, unde temperaturile maxime vor scădea cu mai mult de 8 - 10 grade şi vor fi cuprinse între 19 şi 28 de grade, cu cele mai scăzute valori în nordul Moldovei", spun meteorologii.
17 judeţe sub Cod galben de caniculă
17 judeţe din vestul, nord-vestul, sud-vestul, centrul şi nord-estul ţării se vor afla pe parcursul zilei de luni sub o atenţionare meteo Cod galben de caniculă şi disconfort termic ridicat.
Astfel, luni (17 august), în Banat, Crişana, Maramureş, vestul şi sud-vestul Olteniei, în cea mai mare parte a Transilvaniei şi în nord-estul Moldovei, vor fi temperaturi deosebit de ridicate, iar maximele se vor situa între 33 şi 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest.
Va fi caniculă şi disconfort termic ridicat, iar pe arii restrânse indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unităţi în regiunile vestice şi în extremitatea de sud-vest.
Judeţele vizate de atenţionare sunt: Timiş, Arad, Bihor, Satu Mare, Maramureş, Sălaj, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Mureş, Alba, Sibiu, Hunedoara, Caraş-Severin, Mehedinţi, Dolj, Botoşani şi Iaşi.
Cod galben și duminică în șase județe
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis și o atenţionare meteo Cod galben de caniculă pentru şase judeţe din vestul şi nord-vestul ţării, valabilă pe parcursul zilei.
Potrivit meteorologilor, duminică, între orele 10:00 - 21:00, în judeţele Timiş, Arad, Bihor, Satu Mare, Maramureş şi Sălaj vor fi temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă şi disconfort termic ridicat. Temperaturile maxime vor fi de 33 - 35 de grade.
Cum va fi vremea în București
Vremea se va menţine călduroasă în Capitală în următoarele trei zile, iar temperatura maximă nu va mai depăşi 34 de grade, potrivit prognozei speciale emisă de Administraţia Naţională de Meteorologie pentru intervalul 16 august, ora 10:00 - 18 august, ora 21:00.
Pe parcursul zilei de duminică, vremea va fi călduroasă. Cerul va fi senin şi vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 31 de grade, iar cea minimă va fi de 15 - 16 grade, mai scăzută în zona preorăşenească, spre 13 grade.
Luni, vremea va rămâne călduroasă. Cerul va fi senin şi vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă va fi de 33 - 34 de grade, iar cea minimă de 17 - 18 grade, mai scăzută în zona preorăşenească, spre 14 grade.
Vremea va rămâne călduroasă. Ziua, cerul va fi mai mult senin, iar seara şi noaptea va avea înnorări trecătoare, dar probabilitatea pentru averse va fi redusă. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări după-amiaza şi seara, când, la rafală, se vor atinge viteze în general de 40 - 45 km/h. Temperatura maximă va fi de 32 - 33 de grade.
Sursa:
Agerpres
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