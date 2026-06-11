Cum menținem o circulație sănătoasă? Sângele oxigenat coboară din inimă, prin artere. Apoi se întoarce la inimă neoxigenat. Prin vene. Împotriva gravitatiei. Și o ia de la început. Venele nu au o pompă. Își iau puterea din mușchi. De aceea, au nevoie de mișcare. Nu au parte de mișcare, e foarte posibil să apară varicele. Aflăm măsuri de prevenție de la dr. Andreea Mihalache, medic specialist cardiolog.

Andreea Groza: Facem diferența între artere și vene, astfe încât să înțelegem mai bine riscurile.

Dr. Andreea Mihalache: Arterele pleacă de la inimă cu sânge oxigenat. Au o pompă, inima, care împinge sângele. În artere, apar depuneri de colesterol. Venele aduc sângele neoxigenat de la țesuturi spre inimă. Și nu au o pompă. Le ajută mușchii gambei. Și au niște ușițe, niște valve, care se închid. Sunt vase, structural, foarte diferite.

Andreea Groza: La nivelul gambei, avem multe vene importante. Când ne mișcăm, punem presiune pe acestea?

Dr. Andreea Mihalache: Da, mușchii pun presiune pe vene. La picioare, avem două sisteme venoase diferite. Cele mai importante vene sunt cele profunde, se află adânc în interiorul mușchilor. Mușchii le presează, dacă îi mișcăm, ceea ce e foarte bine. Avem și vene superficiale, cele pe care le vedem în suprafața pielii. Ele trimit sângele spre venele profunde, printr-un sistem de vase, vasele perforante. Nu le place să stăm mult în picioare, mult pe scaun. Pentru că mărim riscul trombozei venoase. Sângele băltește. Din sânge, ies proteine inflamatorii și apare durerea, picioarele se umflă și, ulterior, poate apărea insuficiența venoasă.

Andreea Groza: Când venim la cardiolog, cum puteți să vedeți obiectiv starea arterelor și a venelor?

Dr. Andreea Mihalache: Ecografia Doppler ne spune. Datorită acesteia, vedem mișcarea sângelui și în artere și în vene, vedem cheagurile. La vene, ne uităm după cheaguri și ne uităm cât de eficient duc sângele înapoi către inimă. De aceea, investigația Doppler pentru vene se face în picioare.

Andreea Groza: Dacă aveți un pacient cu probleme atât în artere cât și în vene, ce tratați cu prioritate?

Dr. Andreea Mihalache: Arterele, deoarece acestea duc sângele oxigenat spre țesuturi. Dacă se înfundă, se obturează, apar infarctul de miocard ori AVC-ul.

Andreea Groza: Ce înseamnă varicele?

Dr. Andreea Mihalache: Sunt vene superficiale dilatate și sunt ușor de tratat. Prin chirurgie, se scot din circulație.

Andreea Groza: Cum ne mărim riscul cheagurilor?

Dr. Andreea Mihalache: Prin fumat. E cel mai periculos obicei și pentru vene și pentru artere. În artere, fumatul accelerează placa de colesterol și inflamația. În vene, fumatul face cheaguri.

Apoi deshidratează alcoolul. De asemenea, cresc riscul chegurilor în vene sarcina și contraceptivele orale combinate. Iar dacă nu bem apă, sigur mărim riscul.

Andreea Groza: Pe scurt, cum protejam venele și arterele?

Dr. Andreea Mihalache: În primul rând, facem mișcare zilnic. Când stăm pe scaun, facem experciții de flexie și extensie, așadar nu stăm pur și simplu. Și nu fumăm. E cel mai periculos comportament.

Andreea Groza: Ce înseamnă tromboza venoasă profundă?

Dr. Andreea Mihalache: Înseamnă cheaguri în sistemul venos profund, în interiorul mușchilor gambei. Dacă apare un cheag, din nefericire, poate migra spre plămân, unde produce tromboembolism pulmonar, situație amenințătoare de viață. Așadar, dacă se umflă foarte tare un picior, mergeți de urgență la spital, tratamentul este foarte simplu, dar trebuie făcut de urgență.

Andreea Groza: Ce facem când călătorim să nu mărim riscul cheagurilor?

Dr. Andreea Mihalache: La fiecare oră, facem puțină pauză și mergem. Și în avion, ne mișcăm pe lângă scaun. Bem apă. Mișcăm gambele, când stăm.

Pe scurt:

Mișcarea zilnică e cea mai importantă pentru artere și vene.

Când stăm pe scaun, facem flexii și extensii ale gambelor, nu stăm pur și simplu.

Ne hidratăm corect.

Când călătorim, este recomandat să purtăm ciorapi compresivi.

Mergem la medicul cardiolog pentru control obiectiv, în fiecare an.

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