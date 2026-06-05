Apa a umplut străzile, a intrat în gospodării și chiar în casele oamenilor. Chemați cu pompele la zeci de intervenții, angajații Inspectoratului pentru Situații de Urgență au lucrat la foc continuu.

Pentru 17 localități din jurul Capitalei au fost emise coduri portocalii și roșii de ploi abundente și grindină, însoțite de descărcări electrice.

Corespondent Știrile ProTV: „Mai multe localități din județul Ilfov, inclusiv comuna Petrăchioaia, aici unde ne aflăm noi, au fost afectate de codul roșu de vreme severă, multe curți sunt inundate complet de apă, ajunge aproape până la genunchi”.

Martor: „Se lucrează la canalizare, canalizarea nu funcționează, dar se lucrează, zi de zi sunt muncitori pe stradă. E prima dată când se întâmplă la noi așa ceva. Nu a fost niciodată apă așa de mare la noi”.

Reporter: „S-a stricat ceva?”

Martor: „Văd că aveți materiale de construcție. Avem, că vrem să dărâmăm aici să facem alta. Și scuterul... și scuterul, l-a udat și pe el, săracul, i-a făcut baie”.

Pompierii au fost chemați la intervenții până târziu, după lăsarea întunericului.

Bărbat: „Ne-a intrat în casă că a fost foarte multă deodată. Am încercat, am pus o pompă, dar nu prea face față”.

Reporter: „Aveți lucrurile stricate acum în casă?”.

Bărbat: „Deocamdată nu, dar dacă plouă mai mult, s-ar putea”.

În Pantelimon au fost de altfel cele mai multe intervenții ale pompierilor: 39, dintre cele 58 la care au fost chemați până la ora 21.00, pe durata codurilor. Și în Capitală, a fost nevoie de cei de la ISU în 6 cazuri, în același interval. La fel s-a mers și pe autostrada București-Ploiești, la intrarea în București.