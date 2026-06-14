Vântul bate cu putere la munte, dar se intensifică și în nord-vestul și în centrul României.

În Dobrogea și Bărăgan găsim soare, vreme bună și poate câteva reprize de ploaie mai spre seară pe litoral. Se vor atinge 28 de grade, după ce ieri au fost 25 de grade în această regiune.

Vremea în Moldova

Și mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, se face mai cald și se vor înregistra în jur de 28 de grade. Avem vreme frumoasă în cea mai mare parte a zilei. Norii apar în treacăt, dar e puțin probabil să plouă.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina, vremea devine schimbătoare. Se înnorează din când în când. Apar și câteva averse, în special în zonele înalte. Vor fi și descărcări electrice și s-ar putea să cadă grindina. Temperaturile mai câștigă vreo 2 grade față de sâmbătă.

Vremea în Transilvania

În nordul Transilvaniei și în Maramureș apar ceva înnorări și averse pe parcursul zilei, iar instabilitatea se accentuează pe seară și la noapte. Se intensifică vântul și ajunge la viteze de 60 km/h, iar temperaturile cresc și aici. Vor fi 25...26 de grade.

În ținuturile vestice avem o zi destul de însorită, dar aversele se întorc în forță la apropierea serii. Vin cu tunete, fulgere, poate și grindină și vor aduce 25 de litri de apă pe metru pătrat. Temperaturile urcă până la 27 de grade în Crișana.

Ploile apar și în Transilvania, la început pe zone restrânse, dar se extind pe timpul nopții. Se pornește și vântul. Ajunge la viteze mari pe crestele montane. Vor fi și episoade cu averse consistente și se pot strânge cantități însemnate de apă în intervale scurte de timp.

Vremea în Oltenia

În Oltenia, soarele încălzește treptat atmosfera, iar pe la amiază se face destul de cald. Se ating 31, poate 32 de grade. Pe seară, aversele ajung și în această regiune și sunt însoțite de fenomene electrice. Se pot produce vijelii.

Și în sudul României o să plouă în această seară și la noapte. Până atunci domină atmosfera cu soare. Cresc și temperaturile. Ajung la 30...31 de grade.

Vremea în București, la munte și la mare

În București avem o zi însorită și caldă, cu 31 de grade pe la amiază. Ieri au fost 26 de grade. Vântul devine mai insistent. Spre seară apar câțiva nori de ploaie, dar șansele de averse sunt mai mari după lăsarea nopții. Minima ajunge la 17 grade.

Temperaturile cresc și la munte. Se înnorează din când în când și o să plouă. Vor fi descărcări electrice, poate și căderi de grindină, iar vântul o să bată cu putere la altitudini mari. Va atinge viteze de 90 km/h.

Și la mare se mai încălzește puțin și vor fi până la 26 de grade prin stațiuni. Spre seară e posibil să apară câteva reprize de ploaie și aici. Vântul este destul de activ, iar apa mării rămâne rece.