Incidentul a avut loc după ce o echipă de muncitori a tăiat niște cabluri, spun polițiștii.

Pilonul era erodat la bază și se sprijinea chiar de firele respective, explică tehnicienii. Reprezentanții companiei care deține stâlpul nu au răspuns până acum la solicitarea Știrilor PRO TV de a exprima un punct de vedere.

Incidentul s-a petrecut la doi pași de casa femeii, care pleca la o consultație la doctor.

A trecut pe lângă o echipă de muncitori care tăiau cablurile de telefonie, fixate pe stâlpii de electricitate.

Oamenii au văzut cum un pilon se înclină și i-au strigat femeii să se ferească. Din păcate, ea n-a mai apucat.

Alexandru Nicolau, martor: „Se mișca cât de cât grăbită, gândiți-vă că era foarte în vârstă. N-a avut cum să se ferească, stâlpul a lovit-o practic undeva în zona spatelui. Eram la 7-8 metri.”

Reprezentanții firmei care executa lucrările spun că n-au nicio vină.

Liviu Dinu, administratorul firmei:„Stâlpul era ok, proaspăt văruit, nu aveai ce vedea. Cine își imagina că stâlpul nu are susținere și efectiv stătea în cabluri? Stâlpul a venit efectiv după doamna. În momentul în care s-a tăiat cablul, stâlpul a accidentat-o.”

O ambulanță de terapie intensivă a transportat-o pe femeie la Spitalul Județean de Urgență din Ploiești. A fost internată la terapie intensivă.

Ramona Șerban, medic UPU – SJU Ploiești: „Instabilă hemodinamic, cu fracturi la bazin și la ambele membre inferioare. Starea dumneaei era gravă încă de la sosire.”

Cazul este cercetat de polițiști în cadrul unui dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

Laura Antimiu, purtătorul de cuvânt al IJP PH: „În cauză, cercetările sunt continuate de către polițiști, în vederea stabilirii cu exactitate a situației de fapt, a împrejurărilor producerii incidentului, precum și pentru dispunerea măsurilor legale ce se impun.”

Ancheta declanșată a stabilit că stâlpul aparține societății de distribuție a energiei electrice. Aceasta ar fi trebuit să știe de pericol și să ia măsuri, spun reprezentanții primăriei.

La câteva ore după ce femeia a fost rănită, stâlpul respectiv a fost înlocuit.

Răzvan Neagoe, administrator public al orașului Azuga:„Era fisurat la bază încă de anul trecut, am făcut demersuri, am semnalat operatorului de distribuție a energiei electrice, dar din păcate nu s-au luat măsuri. Probabil s-a considerat că nu e atât de grav.”

Incidentul căruia i-a căzut victimă femeia se poate repeta.

În Azuga mai sunt stâlpi de electricitate legați cu sârmă, pentru ca betonul să nu se desprindă, sau sprijiniți de obiectele din jur.