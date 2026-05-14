În același timp ce brandurile chinezeşti înregistrează, în medie, un salt de 32%, în perioada de referinţă, toate acestea pe fondul accelerării Inteligenţei Artificiale (AI), relevă ediţia a 21-a a analizei globale publicată de Kantar, potrivit Agerpres.

Conform clasamentului Kantar BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands, într-o premieră istorică, trei branduri au depăşit simultan pragul de un trilion de dolari: Google (locul 1, cu 1,5 trilioane de dolari), Microsoft (locul 3, cu 1,1 trilioane dolari) şi Amazon (locul 4, cu un trilion de dolari).

Acestea se alătură gigantului Apple, care prin clasarea pe poziţia a doua a ierarhiei, a raportat o valoare a afacerii de 1,4 trilioane de dolari.

În ansamblu, valoarea brandului Google a crescut cu 57%, de la un an la altul şi i-a adus pentru prima dată din 2018 poziţia de lider, punând astfel capăt celor patru ani consecutivi în care Apple a ocupat primul loc.

De asemenea, compania Claude debutează în Top 100 global, pe poziţia 27, cu o valoare a brandului de 96,6 miliarde de dolari, în timp ce ChatGPT a înregistrat cea mai mare creştere anuală a valorii brandului (+285%). Singurul brand din istorie cu o creştere mai mare în clasament a fost BlackBerry, cu +390% în 2008.

În ceea ce priveşte brandurile asiatice, aproape un sfert (23) din totalul celor prezente în top provin din această regiune. În China, printre performerii cu cele mai puternice creşteri ale valorii brandului se află: Agricultural Bank of China (+54%), Alibaba (+51%), ICBC (+49%), Xiaomi (+48%), Tencent (+45%) şi Ping An (+41%). Totodată, Tencent revine în Top 10, pe poziţia 8, cu o valoare a brandului de 251,6 miliarde de dolari.

La nivel european, brandurile din Top 100 global Kantar BrandZ au raportat, în medie, o creştere a valorii de 14%, în 2026. Grupul european de mărci a avut mai puţine scăderi - doar Louis Vuitton şi Chanel au înregistrat un declin anual, pe fondul unor condiţii de piaţă dificile.

"Şi, deşi Europa este percepută adesea ca fiind în urma sectorului tech din SUA, creşterea SAP (+6%), Siemens (+68%) şi Booking.com (+33%) plasează Europa înaintea Asiei şi a Americii de Nord în ceea ce priveşte creşterea medie a valorii brandului în rândul brandurilor de tehnologie (B2B şi B2C) din Top 100", notează sursa citată.

Pe segmentul de branduri, în funcţie de sectoarele de activitate, Zara a devenit cel mai valoros brand de îmbrăcăminte din lume, depăşind liderul de lungă durată Nike, iar Hermes a depăşit Louis Vuitton, devenind cel mai valoros brand de lux din lume.

În pus, serviciile financiare au înregistrat o creştere semnificativă, susţinută de performanţa solidă a băncilor tradiţionale, precum Chase şi HSBC, reiese din analiza de specialitate.

Kantar BrandZ întocmeşte clasamentele anuale de evaluare a brandurilor, la nivel global şi local, prin combinarea de date financiare analizate riguros cu o cercetare amplă de măsurare a capitalului de brand (brand equity).