Întrebat, miercuri seară, la TVR Info, dacă România se poate apăra 72 de ore în faţa ruşilor, Traian Băsescu a declarat: "Întrebaţi un general".

Ulterior, el a adăugat: "Nu, nu ne putem apăra 72 de ore, nu rezistăm, nu avem echipamentele necesare".

”CCR a luat din capacitatea președintelui pentru securitatea națională”

Fostul președinte Traian Băsescu a explicat că CSAT dă un aviz pe bugetul Guvernului: "Avizul se referă la finanţarea Armatei, a structurilor de securitate, servicii şi aşa mai departe. La un moment dat, n-am vrut să semnez, n-am vrut să semnez avizul pentru buget datorită alocărilor insuficiente. Din păcate, Curtea Constituţională a spus că şi ce dacă, merge şi fără avizul CSAT-ului. În acel moment, Curtea Constituţională a luat din capacitatea şi responsabilitatea preşedintelui pentru securitatea naţională, pentru că a mutat-o la premier, care nu e ales. Azi e, mâine nu e. Deci aici va trebui găsită o soluţie, cu Curtea Constituţională, pentru ca avizul CSAT-ului pe bugetul structurilor militarizate, a structurilor de siguranţă naţională să fie obligatoriu de obţinut de către Guvern".

De la debutul conflictului din Ucraina frecvent s-a pus problema dacă, în cazul unui atac, România ar rezista până când trupele NATO pot interveni.