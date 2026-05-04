Anghel Iordănescu a împlinit 76 de ani. Mesajul transmis de fiul său, Edward Iordănescu, fostul selecţioner al României. FOTO

"La mulți ani, Tata! Am rugat ChatGPT să caute și să adune palmaresul tău complet. După câteva momente bune, mi-am dat seama că nu e chiar o misiune simplă… după ce a scos tot ce e mai jos în poze… încă este la "thinking". Pentru că în spatele numelui Anghel Iordănescu sunt trofee, finale, calificări, performanțe istorice și o viață întreagă trăită pentru fotbal. Dar, pentru noi, dincolo de toate acestea, ești tata. Ești bunic. Ești prieten. Ești omul care ne-a învățat ce înseamnă demnitatea, munca, familia și credința în ceea ce faci. Palmaresul tău poate fi scris pe pagini întregi. Dar ceea ce însemni pentru noi nu încape într-o postare. Te iubim, suntem mândri de tine și îți mulțumim pentru tot ce ești pentru familia noastră", a scris Edi Iordănescu pe Facebook.

Anghel Iordănescu - antrenorul Generației de Aur

Anghel Iordănescu s-a născut la 4 mai 1950, la București. El a jucat la Steaua în două perioade: 1961 - 1982 și 1985 - 1986. Timp de trei sezoane, acesta a evoluat în Grecia, la OFI Creta.

Ca tehnician, Anghel Iordănescu a activat la cluburile Steaua, în perioadele 1986 - 1990 și 1992 - 1993, la Anorthosis, în perioada 1990 - 1992, Al-Hilal, în 1999 - 2000, la Rapid, în perioada iulie - septembrie 2000, la Al-Ittihad, în perioada 2005 - 2006 și la Al-Ain, în perioada iulie - decembrie 2006.

Anghel Iordănescu a pregătit naționala României în perioadele 1993 - 1998 (perioada Generației de Aur), 2001 - 2004 și decembrie 2013 - octombrie 2014. Acesta a fost și selecționerul Greciei, în perioada august 1998 - martie 1999.

El a realizat și cea mai mare performanță a naționalei, din postura de antrenor al Generației de Aur, sferturi de finală, la World Cup 1994, unde tricolorii au fost eliminați de Suedia.