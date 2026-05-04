Anghel Iordănescu a împlinit 76 de ani. Mesajul transmis de fiul său, Edward Iordănescu, fostul selecţioner al României. FOTO

Anghel Iordănescu a împlinit, luni, 76 de ani, iar fiul său, Edward Iordănescu, fostul selecționer al naționalei României, i-a transmis un mesaj emoționant pe Facebook.

Ioana Andreescu

"La mulți ani, Tata! Am rugat ChatGPT să caute și să adune palmaresul tău complet. După câteva momente bune, mi-am dat seama că nu e chiar o misiune simplă… după ce a scos tot ce e mai jos în poze… încă este la "thinking". Pentru că în spatele numelui Anghel Iordănescu sunt trofee, finale, calificări, performanțe istorice și o viață întreagă trăită pentru fotbal. Dar, pentru noi, dincolo de toate acestea, ești tata. Ești bunic. Ești prieten. Ești omul care ne-a învățat ce înseamnă demnitatea, munca, familia și credința în ceea ce faci. Palmaresul tău poate fi scris pe pagini întregi. Dar ceea ce însemni pentru noi nu încape într-o postare. Te iubim, suntem mândri de tine și îți mulțumim pentru tot ce ești pentru familia noastră", a scris Edi Iordănescu pe Facebook.

Anghel Iordănescu - antrenorul Generației de Aur

Anghel Iordănescu s-a născut la 4 mai 1950, la București. El a jucat la Steaua în două perioade: 1961 - 1982 și 1985 - 1986. Timp de trei sezoane, acesta a evoluat în Grecia, la OFI Creta.

Ca tehnician, Anghel Iordănescu a activat la cluburile Steaua, în perioadele 1986 - 1990 și 1992 - 1993, la Anorthosis, în perioada 1990 - 1992, Al-Hilal, în 1999 - 2000, la Rapid, în perioada iulie - septembrie 2000, la Al-Ittihad, în perioada 2005 - 2006 și la Al-Ain, în perioada iulie - decembrie 2006.

Anghel Iordănescu a pregătit naționala României în perioadele 1993 - 1998 (perioada Generației de Aur), 2001 - 2004 și decembrie 2013 - octombrie 2014. Acesta a fost și selecționerul Greciei, în perioada august 1998 - martie 1999.

El a realizat și cea mai mare performanță a naționalei, din postura de antrenor al Generației de Aur, sferturi de finală, la World Cup 1994, unde tricolorii au fost eliminați de Suedia.

