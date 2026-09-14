„Bravo”, indicativul de misiune folosit în timpul emisiunii pentru a-i proteja identitatea, a povestit că parașuta sa a fost avariată după ce avionul a fost lovit și că, în timpul căderii libere, a făcut tot ce a putut pentru „a desface sau a elibera bucățile parașutei”.

„A fost cel mai înspăimântător lucru pe care l-am văzut vreodată”, a spus el. În urma căderii și-a fracturat coloana vertebrală, un braț și un umăr, a suferit o entorsă la gleznă și mai multe răni la nivelul capului și feței.

După ce s-a catapultat din avionul F-15, ofițerul responsabil cu sistemele de armament a reușit să evite detectarea de către forțele iraniene care se apropiau și, în ciuda rănilor, a urcat pe o creastă aflată la aproximativ 2.100 de metri altitudine, având asupra sa doar un pistol, un dispozitiv de comunicații și o baliză de localizare, potrivit relatărilor anterioare ale oficialilor americani și mărturiei oferite duminică de „Bravo”.

Pilotul aeronavei a fost salvat la scurt timp după prăbușire, însă „Bravo” a fost recuperat abia după 50 de ore.

Identitățile celor doi membri ai echipajului nu au fost făcute publice de Pentagon, atât din motive de siguranță, cât și pentru a evita divulgarea unor informații sensibile.

„Imediat ce am găsit un loc despre care am simțit că îmi oferă o oarecare protecție, am început să încerc să stabilesc comunicațiile”, i-a povestit „Bravo” jurnalistei Norah O'Donnell de la CBS.

„Când am ajuns în momentul în care am putut să mă gândesc la tot ceea ce trăisem, am trimis mesajul «Dumnezeu este bun»”, a adăugat el, descriind primul mesaj pe care l-a transmis.

CNN a relatat sâmbătă că secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, și oficiali numiți politic din departamentul său au făcut presiuni pentru ca cei doi membri ai echipajului să participe la interviul exclusiv și intens mediatizat, potrivit mai multor surse familiarizate cu situația.

Inițial, ambii militari și-au exprimat rezervele privind participarea, iar oficialii militari erau, de asemenea, îngrijorați de posibilitatea dezvăluirii unor detalii clasificate despre operațiunea de salvare, potrivit a trei dintre surse. Pilotul a refuzat în cele din urmă să participe la interviu.

CNN a mai relatat că oficialii numiți politic din biroul lui Hegseth au insistat ca interviul să aibă loc, în ciuda rezervelor exprimate de lanțul de comandă militar.

„Toată această poveste este o minciună”, a declarat purtătorul de cuvânt principal al Pentagonului, Sean Parnell, întrebat despre informațiile CNN privind pregătirea interviului.

„Decizia de a participa la interviu i-a aparținut exclusiv fiecărui pilot, pentru că este povestea lor”, a adăugat el. „După cum notează CNN, un pilot a decis să participe, iar celălalt nu. În plus, Departamentul a avut mare grijă ca securitatea operațională, sursele și metodele să fie protejate.”

Cum a evitat să fie capturat

„Bravo” a povestit pentru CBS că s-a ascuns singur timp de mai multe ore într-o crăpătură din munți, în timp ce militari americani de elită încercau să îl localizeze, sprijiniți de aeronave americane care bombardau zona pentru a le facilita înaintarea.

Operațiunea de salvare a implicat sute de militari și membri ai serviciilor de informații americane, inclusiv forțe pentru operațiuni speciale precum Delta Force a Armatei SUA și SEAL Team Six a Marinei.

Agenți CIA au desfășurat în prealabil și o operațiune de diversiune pentru a induce în eroare Iranul, ale cărui autorități oferiseră o recompensă pentru capturarea militarului american.

În timpul emisiunii CBS au fost prezentate imagini declasificate de Pentagon în care pot fi văzuți membri ai unităților de elită Pararescue ale Forțelor Aeriene americane îndreptându-se spre „Bravo” pentru a-l recupera. Militarul a refuzat să dezvăluie ce i-au spus salvatorii în momentul în care au ajuns în cele din urmă la el.

Operațiunea a avut parte și de momente neprevăzute. Armata americană a aruncat în aer două avioane de transport pentru operațiuni speciale MC-130J, avariate, care trebuiau să îi evacueze din Iran pe membrii trupelor speciale și pe militarul salvat.

Aeronavele fuseseră avariate la un moment dat în timpul operațiunii, iar peste 90 de membri ai forțelor speciale americane au rămas temporar blocați.

După ce aceștia au fost în cele din urmă recuperați, Statele Unite au decis să distrugă aeronavele avariate pentru a împiedica intrarea lor în posesia Iranului și au trimis alte avioane pentru finalizarea operațiunii.