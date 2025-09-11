Patru persoane care știau ce „ascunde” acasă un fermier din Buzău au așteptat să plece la o petrecere și au furat tot

Cincizeci de mii de euro este suma pe care patru persoane au reușit să o sustragă din casa unui fermier din Buzău.

Jaful a avut loc când proprietarul era plecat la o petrecere. La întoarcere a găsit locuința răvășită.

A observat că banii lipsesc și a dat alarma la 112.

Suspecții, trei bărbați și o femeie, răscoliseră fiecare încăpere.

Unul dintre ei ar fi știut că păgubitul ține în casă sume mari de bani și a așteptat momentul potrivit.

După câteva zile, anchetatorii i-au identificat pe indivizii cu vârste cuprinse între 32 și 38 de ani și au descins la locuințele lor.

Presupușii autori ai jafului au fost reținuți pentru 24 de ore și sunt cercetați pentru furt calificat și tăinuire.

Acum, anchetatorii încearcă să recupereze prejudiciul ascuns de unul dintre suspecți.

