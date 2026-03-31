Legea transpune o directivă europeană și ar urma să se aplice din a doua parte a anului.

La rândul lor, angajații vor avea dreptul să întrebe cum sunt stabilite salariile în companie sau într-o instituție de stat.

În viitor, salariul nu va mai fi o necunoscută la interviu. Angajatorii vor fi obligați să-l treacă încă din anunț ori să le spună suma candidaților înainte de primele discuții.

Tânăr: „Știu deja înainte de la ce pornesc, pot să îmi calculez necesitățile și văd dacă cele două sunt compatibile sau nu, adică dacă salariul este satisfăcător sau trebuie să îmi caut altceva.”

De asemenea, angajații vor putea să ceară informații despre salariile medii pentru poziții similare, iar angajatorii trebuie să le comunice în cel mult 30 de zile.

Bogdan Badea, specialist platforme de recrutare: „Practic, pot solicita să aflu dacă salariul tău este cu mai mult sau mai puțin de 5% versus media salariilor pozițiilor similare. Țin să precizez acest lucru pentru că s-a înțeles în trecut greșit, că pot întreba despre orice coleg din companie, Popescu, Ionescu, nu. Pot întreba despre media salariilor pentru poziția în care sunt eu în acest moment, nu pot întreba pentru poziții din nivel superior sau din alt departament.”

Noile măsuri vin pe fondul unor diferențe salariale între femei și bărbați sau între angajați care ocupă aceeași funcție.

La nivel european, femeile câștigă în medie cu aproximativ 12% mai puțin decât bărbații, chiar și pentru muncă similară.

La noi, diferența este de doar cinci procente. Pentru a reduce aceste decalaje, companiile mari, cu peste 250 de angajați, vor trebui să raporteze anual diferențele de plată, iar cele mai mici o dată la trei ani.

Dacă diferența depășește 5%, firmele vor fi obligate să ia măsuri.

Oana Botolan, consultant resurse umane: „Cea mai profundă schimbare va fi cea psihologică, cea fundamentală, pentru că tot ceea ce până acum era tabu, orice discuție despre salarii între colegi, nu va mai fi confidențială, moment în care, mai ales prin prisma dreptului la informare, este evident că toți angajatorii vor trebui să definească și să poată explica oricui, oricând, de ce plătesc atât cât plătesc.”

Tânăr: „Mi se pare foarte important având în vedere că am avut și experiențe în care am fost destul de înșelat cu ce salarii au alții față de mine, astfel încât să cer un salariu cât mai mic chiar dacă potențialul bugetar era undeva.”

Angajatorii care nu vor respecta noile reguli riscă amenzi de până la 20.000 de lei.