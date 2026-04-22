Conducerea CFR Călători a încercat să țină accidentul feroviar departe de ochii opiniei publice, acuză Club Feroviar.

Trenul Interregio 12833, operat de CFR Călători, a plecat sâmbătă la ora 6:01 din Iași spre Timișoara Nord. După doar 76 de kilometri, în stația Pașcani, mecanicul a declarat defectă locomotiva EA 128 și a cerut ajutor. În tren se aflau 120 de călători. A fost trimisă locomotiva EA 655, care a decuplat garnitura defectă.

Cuplul de locomotive EA 655 și EA 128 a trecut apoi la regarare pe o altă linie, unde se aflau două vagoane etajate seria 2816, proaspăt ieșite de la reparații la Electroputere VFU Pașcani. Acolo s-a produs coliziunea. Impactul a fost violent, iar unul dintre vagoane a fost grav avariat, conform imaginilor publicate de Club Feroviar.

Deoarece locomotiva EA 655 a fost implicată în tamponare, nu s-a mai putut întoarce să preia tracțiunea trenului IR 12833. Garnitura a fost tractată mai departe de locomotiva trenului Regio 5432, care circula pe relația Suceava Nord–Bacău. Trenul Iași–Timișoara Nord a plecat din Pașcani cu o întârziere de două ore.

Pasageri abandonați în gară

Și călătorii din trenul Regio 5432 au avut de suferit. Cursa a fost anulată pe relația Pașcani–Bacău, rămânând fără locomotivă. Pasagerii au fost dați jos din vagoane și preluați de trenul Regio 5415, după ce au așteptat aproape două ore în gară.

Precedentul din martie

Nu este primul incident de acest fel la Pașcani. Pe 23 martie 2026, tot la manevră, o locomotivă a tamponat un vagon CFR Călători, care a fost avariat. Și atunci, evenimentul a fost ținut la secret de operatorul de stat și dezvăluit tot de Club Feroviar. Atunci, locomotiva trenului Regio 5404 s-a defectat la Pașcani Triaj, a fost trimisă în ajutor locomotiva EA 768, iar coliziunea a avut loc în aceeași zonă. Un vagon etajat a fost avariat, iar trenul a fost anulat. Pasagerii au fost preluați de Regio 5443, cu o oprire neplanificată la Pașcani Triaj.

În ambele cazuri, pentru că tamponările s-au produs la manevră și nu s-au soldat cu victime, incidentele nu sunt cercetate de Agenția de Investigare Feroviară Română (AGIFER), ci de o comisie internă a CFR Călători.

Istoricul tamponărilor la manevră

În ultimii ani, au mai avut loc numeroase tamponări la manevra trenurilor CFR Călători. Cel mai grav s-a produs pe 25 martie 2023 în stația Galați, când ceferista Gina Basoc și-a pierdut viața. AGIFER a stabilit atunci că de vină a fost graduatorul produs de INDA Craiova, însă firma a contestat raportul.

Tot în 2023, în octombrie, o altă tamponare a avut loc tot la Pașcani, avariat fiind tot un vagon etajat.

Pe 26 mai 2025, o tamponare în stația Mărășești, la cuplarea locomotivei EA 679 la garnitura Regio 5302, a dus la spitalizarea unei femei. CFR Călători a anunțat incidentul la mai bine de două ore după producerea lui, după ce devenise public.

În gara Constanța au avut loc două incidente la interval de nici o lună. Pe 4 mai 2025, trenul IR 1688, care efectua manevră de regarare, a lovit trenul IR 1586. 28 de persoane au fost evaluate medical, iar 11, între care trei copii, au ajuns la spital. Pe 2 iunie 2025, o altă tamponare la manevră în aceeași gară s-a soldat, din fericire, fără răniți.