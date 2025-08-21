Andra și Cătălin Măruță au cerut un nou ordin de protecție împotriva bărbatului care i-a amenințat cu moartea

Cătălin și Andra Măruță au cerut joi la Judecătoria Buftea un nou ordin de protecție împotriva bărbatului care i-a amenințat cu moartea.

Ca să fie siguri că individul nu se va mai apropia de casa lor, cei doi vor ca judecătorii să îi impună restricții pentru o perioadâ mai lungă de timp.

Andra și Cătălin Măruță cer emiterea unui ordin de protecție împotriva bărbatului care de luni de zile îi amenință. Vorbim despre un fan al Andrei, care pare să fi trecut această barieră a admirației și s-a prezentat în diferite momente, nu doar acasă a Andra și Cătălin, ci și la casa părinților, și a insistat să fie în preajma îndrăgitei artiste.

Toate aceste lucruri s-au transformat în diferite mesaje de amenințare făcute de bărbat pe rețelele de socializare, motiv pentru care soții Măruță au sesizat poliția.

În urmă cu câteva zile, a fost emis un ordin provizoriu de protecție de către polițiștii din Ilfov. Însă, așa cum se impune în asemenea situații, la cererea Andrei și lui Cătălin Măruță, judecătorul de la Buftea, discută și ia în calcul toate argumentele celor doi, înainte de a decide dacă emite un ordin de protecție pentru următoarele 12 luni.

Andra și Cătălin Măruță au fost audiați de judecător pe rând, explicând cum a evoluat această situație, cum au fost momentele acelea în care bărbatul a fost remarcat nu doar în fața casei lor, ci și în curtea proprietății.

În momentul în care el a fost avertizat cu vorba bună să nu se mai apropie de ei, lucrurile ar fi degenerat și s-au transformat în acele mesaje de amenințare pentru care, de altfel, poliția ilfoveană a și deschis un dosar penal.

Bărbatul în vârstă de 56 de ani, original din Tulcea, dar stabilit în București, nu a fost prezent joi în sală de judecată. A fost citat și el, însă prin vocea avocatei sale a transmis că, dintr-o regretabilă eroare umană, a confundat zilele și a venit la Judecătoria Buftea miercuri, nu și joi.

Și-ar fi dorit să intre în legătură cu completul de judecată prin intermediul unui videocall, însă această solicitare a fost respinsă. Așadar, după ce vor fi audiați cei doi, după ce va fi ascultată pledoaria avocatului soților Măruță, dar mai ales avocata bărbatului, judecătorul se va retrage pentru deliberări.

Magistratul a spus chiar că va urmări acele postări făcute de bărbatul cu pricina pe diferitele site-uri de socializare înainte de a lua o decizie dacă va emite sau nu acest ordin de protecție. Un ordin care, la insistențele soților Măruță, ar putea presupune inclusiv obligarea lui de a purta o brățară electronică de monitorizare.

