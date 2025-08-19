Cătălin Măruță, amenințat cu moartea de un fan înfocat al Andrei. Bărbatul de 60 de ani i-a dus flori acasă artistei

Amenințări cu moartea la adresa lui Cătălin Măruță și a familiei sale. Un fan al Andrei i-a adresat cuvinte jignitoare prezentatorului TV, în mai multe postări pe rețelele sociale, ba chiar a spus că îl va ucide.

Cătălin Măruță a obținut deja un ordin de protecție împotriva individului.

Prima oară au intrat în contact cu acest fan al Andrei atât familia lui Cătălin Măruță, cât și socrul lui Cătălin Măruță, acum câteva luni, când bărbatul ar fi mers chiar în Câmpia Turzii, acasă la Andra, să îi aducă un buchet de flori.

Au stat de vorbă atunci cu el, însă bărbatul nu s-a oprit, pentru că în perioada în care familia Măruță era plecată în vacanță, el a decis să meargă pe proprietatea familiei, acolo unde, sub falsul pretext că vrea să obțină un loc de muncă, a pătruns fără drept.

Andra și Cătălin Măruță au refuzat să dea un interviu, însă au făcut o declarație: „Suntem recunoscători pentru dragostea oamenilor, dar atunci când cineva va trece peste limite, trebuie să apelăm la autorități. Din păcate, există momente în care unele persoane, entuziasmate, întrec măsura și transformă ceea ce ar trebui să fie o relație frumoasă de fani, într-o situație de disconfort.”

Individul de 60 de ani are acum dosar penal pentru amenințări.

