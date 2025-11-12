Anchetă la Spitalul din Târnăveni privind nereguli la psihiatrie: „25 de pacienți au murit asfixiați cu bol alimentar”

Este anchetă la Spitalul Municipal din Târnăveni, secția psihiatrie, după ce reprezentanții Centrului de Resurse Juridice au descoperit acolo o mulțime de nereguli.

Conducerea unității sanitare spune că acuzațiile sunt făcute cu rea intenție. Revoltați de investigație, 90 de angajați ai secției, practic aproape trei sferturi dintre ei, și-au dat demisia.

În secția de psihiatrie a Spitalului Municipal din Târnăveni sunt 220 de pacienți. Mulți dintre ei sunt internați de 30-40 de ani. Controlul inopinat a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute, după care reprezentanții centrului de resurse juridice au făcut acuzații grave.

Georgiana Pascu, cofondatoare a proiectului „Pledoarie pentru demnitate": „În mai puțin de un an și jumătate, 25 de pacienți au murit din cauza bronho-pneumoniei și s-au asfixiat cu bol alimentar, prin urmare au mâncat, s-au înecat și nu au mai fost salvați. Mirosul, nu puteai să respiri în secțiile respective, cu toate că aveam mască, paturi murdare, lenjerie atât de degradantă, nu cred că am văzut saltele murdare, pacienți loviți, cu răni pe față.”

Reprezentanții spitalului au început o anchetă internă.

Dr. Megheșan Zsuzsanna, manager spital: „Legat de acuzațiile pe care doamna de la CRJ ni le pune în cârcă, cum că pacienții sunt legați, sunt bătuți, că sunt captivi, nu este adevărat. Putem demonta toate aceste acuzații, oricând oricine poate să vină la noi să vadă că pacienții nu stau în mizerie.”

Tot reprezentanții spitalului mai spun că în unele saloane sunt plasate mai multe paturi pentru că o parte a secției este în renovare.

Dr. Daniela Pop, medic șef Psihiatrie: „Se renovează un etaj întreg unde erau cazați 60 de pacienți, care, în mod cert, pe perioada renovării trebuiau mutați. De asta sunt pat cu pat; noi am încercat să ne înghesuim, ca să zic așa, în spațiile pe care le avem.”

În urma acuzațiilor, 90 dintre cei 149 de angajați ai secției și-au înaintat cererea de demisie. În acest caz a fost sesizat și Ministerul Sănătății, iar polițiștii au deschis, la rândul lor, un dosar penal.

