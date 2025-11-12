O fetiţă de 11 ani a fost înfometată de părinții adoptivi, în Baia Mare. Copila cântărea 20 de kilograme și e în stare gravă

12-11-2025 | 14:34
O fetiţă de 11 ani, internată recent în Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) din municipiul Baia Mare în stare de malnutriţie dar şi stare febrilă, urmează a fi plasată în grija unui asistent maternal.

Mihaela Ivăncică

Fetiţa a fost adoptată la vârsta de trei ani de un cuplu din municipiul Baia Mare, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, purtătorul de cuvânt al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Maramureş, Adrian Mândru.

"Instanţa de judecată a dispus, prin ordonanţă preşedinţială, instituirea unei măsuri de protecţie specială în regim de urgenţă pentru minoră, aceasta urmând să fie plasată la un asistent maternal din judeţul Maramureş. Minora se află internată în continuare în Spitalul Judeţean de Urgenţă Baia Mare, unde primeşte îngrijirile medicale necesare. După ce cadrele medicale vor constata că starea ei de sănătate permite externarea, aceasta va fi preluată şi îngrijită de asistentul maternal desemnat de DGASPC Maramureş, în condiţii corespunzătoare de siguranţă şi protecţie", a declarat Adrian Mândru.

Conform acestuia, DGASPC Maramureş colaborează permanent cu unitatea medicală şi cu celelalte instituţii abilitate, pentru a asigura respectarea interesului superior al copilului şi a tuturor drepturilor sale fundamentale.

Potrivit unor surse apropiate anchetei sociale, în momentul internării, fetiţa cântărea 20 de kilograme, prezenta formă de malnutriţie severă şi urme de posibil abuz fizic.

Prezentarea fetiţei la spital în stare critică a determinat începerea unei anchete pentru rele tratamente aplicate minorului, DGASPC sesizând poliţia despre situaţie, cazul fiind apoi preluat în cercetare de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureş. 

