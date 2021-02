Anchetă la spitalul din Vaslui. O bătrână a murit la nici 48 de ore de la externare, după ce s-a infectat cu SARS-CoV-2

Este anchetă la Spitalul Județean Vaslui, acolo unde o bătrână s-ar fi infectat cu coronavirus la nici 48 de ore de la externarea din unitatea medicală.

Bunica de 81 de ani fusese internată cu probleme hepatice, iar testul pentru COVID-19 ieșise negativ. După externare însă, când a ajuns acasă, spun rudele, femeia era în stare gravă, iar în câteva ore a murit în ATI, în alt spital din județ.

Familia susține că se confrunta cu al doilea caz de infectare cu COVID în spital în ultimele șase luni. Acum, oamenii așteaptă răspunsuri de la autorități.

Niculina Gănceanu, o bătrână de 81 de ani, a fost internată la Spitalul Județean din Vaslui, spital non-Covid, pe 9 februarie pentru o criză hepatică. Fiica sa povestește că la internare i s-a făcut test pentru depistarea infecției cu SARS-CoV-2, iar rezultatul a fost negativ.

Ghenuța Huțanu, fiica pacientei: „După nouă zile de internare am fost anunțați că va fi externată, că este stabilă din punct de vedere hemodinamic. Chiar a insistat fratele meu să nu fim în situația să o luăm astăzi și mâine să o aducem înapoi. Acasă a ajuns marți în jurul prânzului. Nu vreau să știți în ce stare era. Am fost indignați. Cum să-i dea drumul acasă, de ce nu au transferat-o la ATI. Practic, nici nu putea să spună, am putut să înțeleg doar că vrea apă."

Cum starea femeii se agrava de la o oră la alta, rudele au sunat la 112, iar cei de la ambulanța care au ajuns la intervenție i-au făcut un test rapid bătrânei care, de aceasta dată, a ieșit pozitiv. De aceea, bunica a și fost internată la spitalul din Bârlad, spital suport-COVID-19, unde în mai puțin de 24 de ore s-a stins din viață, la ATI.

Ghenuța Huțanu, fiica pacientei: „Nu stiu dacă cineva înțelege ce este în sufletul unui om, când tu, ca și fiică a unei paciente decedate, nu poți să te ocupi. Eu acum deja resimt consecințele psihice în urma acestei traume și aș vrea măcar să trag un semnal de alarmă. Pacienții să fie atenționați că pot oricând să ia acest virus și consecințele sunt cu atât mai mari, cu cât el poate fi scapăt în comunitate. Trauma a fost cu atât mai profundă pentru faptul că era al doilea exemplu în familia mea. În august, la fel, soțul internat de urgență și operat în același spital a ajuns acasă, la două zile avea simptome, la fel, la internare test negativ."

Acum, familia a cerut explicații de la Ministerul Sănătății despre cum a fost posibilă infectarea cu coronavirus a celor doi pacienți în cursul internării la Spitalul Județean Vaslui, spital non-COVID. Cererea lor a fost trimisă de minister către DSP Vaslui și către unitatea medicală acuzată.

Ana Rinder, manager Spitalul Județean Vaslui: „Astăzi am primit plângerea de la Ministerul Sănătății. Vom declanșa o anchetă administrativă, să vedem ce s-a întâmplat."

În funcție de răspunsuri, familia este hotărâtă să se adreseze și instanței.