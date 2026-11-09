Procurorii Parchetului General și ofițerii Poliției Capitalei vizează proprietari de mașini electrice care ar fi încărcat bateriile vehiculelor fără să plătească. Și asta - susțin anchetatorii - printr-o fraudă de proporții.

Furt de energie electrică și fals informatic – sunt acuzațiile pentru care aproape 50 de suspecți dau explicații la Serviciul de Combatere a Infracțiunilor Informatice din Poliția Capitalei, într-o investigație a Parchetului General care a pornit după ce o companie de distribuție a energiei electrice care are în întreaga țară stații de încărcare a mașinilor ar fi descoperit că mulți dintre clienții care și-au încărcat bateriile nu au plătit.

Pagubă de peste 30.000 de euro

Practic, s-ar fi creat pe aplicația companiei respective conturi fictive, cu identități false, CNP-uri false, dar și carduri atașate de la instituții financiare din afara României, iar imediat după ce încărcau mașinile, plecau fără să plătească.

Și asta pentru că ar fi exploatat la maxim o vulnerabilitate a aplicației care le permitea să-și încarce mașinile de mai multe ori într-un interval de 24 de ore, fără să fie necesară autentificarea din partea băncii.

Anchetatorii vorbesc despre o pagubă făcută în ultimele 4 luni de zile de peste 30.000 de euro.